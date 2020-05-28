Libya'da petrol üretimi kesintisi kaynaklı zarar 5 milyar dolara ulaştı - Son Dakika

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı grupların, ocak ayında ülkedeki petrol üretimi durdurmasının yol açtığı zarar 5 milyar dolara ulaştı.

Libya'da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumundan yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak'tan itibaren mücbir sebeple petrol üretiminin kesintiye uğramasından ülkenin bugüne kadar 4 milyar 943 milyon 976 bin dolar zarara uğradığı ifade edildi.

Açıklamada, "bu meblağı ülkenin mali rezervleriyle telafi etmenin mümkün olmadığı ve bu durumun ülkenin ekonomik geleceği için tehlike arz ettiği" belirtildi.

Libya Ulusal Petrol Kurumu, 2016-2019 yıllarında Petrol Tesisleri Muhafızları Komutanı İbrahim Cadran'ın petrol üretimini durdurması sonucunda ülke ekonomisinin 100 milyar doları aşkın zarara uğradığını hatırlattı.

Söz konusu dönemde, kamu maaşları, gıda, sağlık, eğitim gibi temel ihtiyaçların giderilmesi için Merkez Bankası rezervlerinin rekor seviyede azaldığına işaret edilen açıklamada, enflasyonun yükselişi, yerel para biriminin değer kaybı, kamu borcunun yükselmesi gibi sokaktaki Libyalıların hayatını olumsuz etkileyen ağır ekonomik sonuçlarla karşılaşıldığı kaydedildi.

Ulusal Petrol Kurumu, açıklamasının sonunda, "petrol sektörünün ülke ekonomisine gerekli katkıyı yapabilmesi için Libya'nın vatansever evlatlarını ülkenin çıkarlarını öncelemeye, petrol kuyularının ve limanlarının açılmasını sağlamaya" çağırdı.

Uluslarası toplumun Libya konusunu görüşeceği Berlin Konferansı'ndan sadece bir gün önce, 18 Ocak'ta Hafter yanlısı silahlı gruplar ve kabileler Petrol Hilali diye isimlendirilen bölgede petrol üretim tesislerini ve ihracat limanlarını kapattıklarını duyurmuştu.

Aradan geçen sürede Libya'daki petrol üretimi ve gelirleri giderek düşerken, Afrika'nın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkede zaman zaman akaryakıt kuyrukları baş göstermişti.