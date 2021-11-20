Üye Girişi
Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi - Son Dakika

Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi

20.11.2021 00:19

Libya'nın Trablus ve Misrata kentlerinde yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçiminde aday olmasına tepki gösterdi.

Libya'nın Trablus ve Misrata kentlerinde yüzlerce kişi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter ile Libya'nın devrik lideri Muammer Kaddafi'nin oğlu Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlık seçiminde aday olmasına tepki gösterdi.

Yüzlerce Libyalı, Hafter ve Kaddafi'nin 24 Aralık'ta gerçekleştirilmesi planlanan seçim için adaylık başvurusunda bulunmalarını protesto etmek amacıyla başkent Trablus'taki Şehitler Meydanı'nda toplandı.

"Adaylığa hayır" yazılı pankartlar taşıyan göstericiler, çarpı işaretli fotoğraflarını taşıdıkları Hafter ve Kaddafi'nin başvurularının iptal edilmesini istedi.

Protestocular, "Katiller başkanlığa aday olamaz", "Anayasasız seçimler savaşa neden olur" ve "Askeri yönetime ve savaş suçlularına hayır" yazılı dövizlerle tepkilerini dile getirdi.

Libya'nın batısındaki Misrata kentinde gösteri yapan yüzlerce kişi de "Seçimlere evet, suçlulara hayır" sloganlarıyla Hafter ve Kaddafi'nin adaylık başvurularına tepki gösterdi.

Seyfülislam Kaddafi, başkanlık seçimi için 14, Halife Hafter de 16 Kasım'da adaylık başvurusunda bulunmuştu.

23 aday başvuru yaptı

Öte yandan, Libya Yüksek Seçim Komisyonu, yaptığı yazılı açıklamada, başkanlık seçimi için başvuran aday sayısının 23'e ulaştığını bildirdi.

Ülkede 24 Aralık'ta düzenlenecek seçimler için Hafter ve Kaddafi'nin yanı sıra eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa da adaylık başvurusunda bulunmuş, Tobruk Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih de aday olacağını açıklamıştı.

Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe'nin ilerleyen günlerde adaylığını açıklamasının beklendiği seçim için başvuru süresi 22 Kasım'da sona erecek.

Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi
Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi
Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi
Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi

Seyfülislam Kaddafi, Halife Hafter, Protesto, Libya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı 20:44 Gördüğüne inanamayıp yetkililere ulaştı! Eski futbolcu piyangodan büyük ikramiyeyi kazandı Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor 18:16 Aziz Yıldırım'ın en büyük hayaliydi! Ali Koç, Alexis Sanchez'i, transfer etmeye hazırlanıyor Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı 16:37 Son Dakika! Erzurum'daki 5.1 büyüklüğündeki depremden sonra karayolunda heyelan yaşandı, yollar kapatıldı
Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem 16:01 Son Dakika! Erzurum'da 5,1 büyüklüğünde deprem Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi 15:42 Günlerdir aranan Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeninin bulunduğu yer görüntülendi Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı! 15:18 Evinde cansız bedeni bulunan kadının katili, ilişki yaşadığı kişi çıktı!
İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler 14:07 İrem Derici'yi isyan ettiren ses: Gece 2'de ciyak ciyak durmak bilmediler Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı 13:26 Son dakika! DİSK 2022 asgari ücret talebini 5.200 TL olarak açıkladı

Son Dakika Haberleri
00:52 Kahraman antrenör bir an bile düşünmedi! Türkiye, depremde engelli öğrencisine siper olan o hocayı konuşuyor
00:44 Acil serviste doktor saldırısı! Bakan Koca isyan etti: Artık yeter
00:42 Canlı yayına damga vurdular! Ersan Şen ve AK Partili Birinci arasında geçen "görevden alma" tartışması büyüdü
00:40 Küçükçekmece'de korkunç kaza: 2'si ağır, 3 yaralı
00:27 Acun Ilıcalı'nın, Hull City hedefi çok yüksek! İngiliz ekibini, Avrupa'nın iki dev kulübüne benzetmek istiyor
00:26 Görevden alma iddialarından sonra Resmi Gazete'ye erişim sağlanamadı
23:59 Dehşete düşüren görüntüler! Takip ettiği husumetlisinin boğazını sokak ortasında kesti
23:42 Önemli derbiye yapılan hakem ataması Rıdvan Dilmen'i delirtti: Günah, başka hakem mi yoktu
23:38 Okul bahçesinde dehşete düşüren olay! Vatandaşlar korkuluğa asılı olarak buldu
23:36 Yargı'nın Ceylin'i Pınar Deniz gündem oldu! Oynadığı dizinin sosyal medya paylaşımına küfürlü yorum yazdı
Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti Son Dakika: Artan koronavirüs vakalarına yeni tedbir! Bakanlık tören ve yarışmaları iptal etti         
21:38
Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti Önce eski nişanlısını ardından kendisini bıçakladı! İkisi de hayatını kaybetti         
18:34
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması! Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı'ndan asgari ücret ve faiz açıklaması!         
16:39
Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı Çiftçilere yönelik 107,5 milyon liralık destek ödemesi hesaplara yatmaya başladı         
16:14
İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz İslam Memiş kendisini eleştirenlere sert çıktı: Boş konuşuyorsunuz, muhatabım değilsiniz         
15:47
Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi Türkiye İşçi Partisi ve Sol Parti'den üçüncü ittifak iddialarına HDP'den yalanlama geldi         
15:36
İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı İstanbul'da bir üniversitede çekilen görüntülerin festivale katılan Yemenli öğrencilere ait olduğu ortaya çıktı         
14:45
İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın İlk korona hastası bulundu! Wuhan'daki canlı hayvan pazarında çalışan bir kadın         
13:37
Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu Son Dakika: Mersin'de kayıp olarak aranan 3 yaşındaki Yörük kızı Müslüme'nin cansız bedeni bulundu         
12:33
ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor ABD, Uygur Türkleri için harekete geçiyor         
12:19
Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti Mal varlığını eşinin üzerine yapan yıldız futbolcu Ndoro, her şeyini kaybetti         
11:30
Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de Dünya starı Eden Hazard devre arası Süper Lig'de         
09:59
"Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti "Türk Dünyası" haritası pozu şimdi de Yunanistan'ı rahatsız etti         
09:57
Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi Ankara'da doğal gaz patlaması yaşanan binadaki hasar gündüz görüntülendi         
09:37
Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu Aynı otomobil 1 sene içinde 6 kişiye mezar oldu         
08:58
Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı Camdaki Kız'da dikkat çeken sahne! Nalan, babasını Cana ile yakaladı         
08:55
JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek JP Morgan'dan çarpıcı Türkiye açıklaması: Merkez Bankası yeni bir faiz indirimine daha gidecek         
08:53
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2021 01:08:15. #1.12#
SON DAKİKA: Libya'da Halife Hafter ve Seyfülislam Kaddafi'nin başkanlığa aday olmaları protesto edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement