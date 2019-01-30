Son Dakika Haberleri: Libya'daki 162 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

Libya'daki 162 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü

11 dakika önce

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmek isteyen 162 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Libya'daki 162 Nijeryalı Göçmen Ülkesine Döndü, System.String[]
Yasa dışı yollarla Avrupa'ya göç etmek isteyen 162 Nijeryalı düzensiz göçmen, gönüllü olarak Libya'dan ülkelerine döndü.

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Lagos Koordinatörü Alhaji Idris Muhammed, gazetecilere yaptığı açıklamada, 162 Nijeryalı düzensiz göçmenin daha kendi rızalarıyla Libya'dan Nijerya'ya döndüğünü duyurdu.

Muhammed, dönen göçmenler arasında 4 hamile kadın olduğunu ifade etti.

NEMA'nın yayımladığı rapora göre, 2017'den bu yana 8 binden fazla Nijeryalı düzensiz göçmen gönüllü olarak ülkelerine döndü.

Yaklaşık 186 milyon nüfusuyla Afrika'nın en büyük ülkesi Nijerya'da halk, ekonomik kriz ve güvenlik sorunları nedeniyle zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda faaliyet gösteren terör örgütü Boko Haram ile güvenlik güçleri arasındaki çatışmalar, milyonlarca Nijeryalıyı evlerini terk etmek zorunda bırakıyor.

Avrupa'ya gitmek için Libya üzerinden Sahra Çölü ve Akdeniz'i geçmeye çalışanların bazıları insan kaçakçılarının eline düşüyor, bazıları da çölde ya da denizde hayatını kaybediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 06:26 Kaynak: AA

Nijerya, Avrupa, Libya, Güncel
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