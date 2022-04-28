Libya'daki Mizran Atölyesi'nde yıpranmış Kuran-ı Kerim'ler restore ediliyor - Son Dakika

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mizran Atölyesi'nde eski ve sayfaları yıpranmış Kuran-ı Kerim'ler ile tefsir, hadis ve siyer kitapları titiz bir çalışmayla restore ediliyor.

Trablus'ta bulunan Mizran Camisi'nin altında açılan atölyede 2007 yılında başlatılan çalışmalarda bugüne kadar on binlerce kitap restore edilerek, yeniden okuyucularıyla buluşturuldu.

Atölyede eski Kuran-ı Kerim'lerin yanı sıra tefsir, hadis ve siyer kitapları da restore edilerek kullanılabilecek hale getiriliyor.

Kuzey Afrika ülkelerindeki tek Kuran-ı Kerim tamir atölyesi

Mizran Atölyesi Müdürü Mebruk el-Emin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Libya'nın genelinde açtıkları 80 ayrı atölyede, 600 binden fazla kitabın tamirini başarıyla gerçekleştirdiklerini söyledi.

Kuzey Afrika ülkelerinde bulunan tek Kuran-ı Kerim tamir atölyesi olduklarını kaydeden Emin, "Bu işin gelecek nesillere aktarılması için de çaba sarf ediyoruz. Libya genelinde son 15 yıl içerisinde farklı kentlerde 159 kurs düzenledik." ifadelerini kullandı.

Emin, verilen kursları başarıyla bitirenlerin, özellikle de kadınların, evlerinde küçük çaplı bir atölye oluşturmak suretiyle çalışmaya ve kitap tamiri yapmaya başladığını aktardı.

Kitapların restorasyonu için devletten herhangi bir yardım almadıklarını belirten Emin, bu işin önemini ve kıymetini bilen hayırseverlerin desteğiyle ayakta kaldıklarını söyledi.

Kitabın durumuna göre değerlendirme yapılıyor

Atölyede çalışan teknisyen Muhammed Ömer, bakım ve restorasyon işlemlerinin, getirilen kitabın durumuna göre değiştiğini belirtti.

Ömer, elindeki son kitabın basit bakım işlemleri olduğunu, bu nedenle sadece kapağını değiştirdiklerini, astar taktıklarını ve cilaladıklarını anlattı.

Kendilerine getirilen bazı Kuran-ı Kerim'lerin sayfalarının eksik veya yırtılmış olduğuna işaret eden Ömer, eksik sayfaları önce tespit ederek yerine aynı tür yazı çeşidi ve sayfa tarzına uyun olarak ekleme yaptıklarını kaydetti.

Beş yıldır bu atölyede çalıştığını ifade eden Şükri el-Arabi de, kendilerine farklı tür ve boyutlarda Kuran-ı Kerim'ler geldiğini, İbn-i Kesir gibi bazı tefsir kitaplarını ve diğer dini kitapları da tamir ettiklerini söyledi.

En fazla Cemahiriye dönemi kitapları tamir ediliyor

Atölyeye farklı dönemlerde basılmış Kuran-ı Kerim'lerin getirildiği, ancak en fazla Libya'yı 40 yıl yönettikten sonra 2011'deki halk ayaklanmasıyla devrilen Muammer Kaddafi'nin döneminde basılan kitapların tamir edildiği belirtiliyor.

Libya'da yönetimi krallıktan "Cemahiriye" adı verilen yeni bir sisteme çeviren Kaddafi döneminde basılan Ku'ran-ı Kerimler "Cemahiriye mushafları" olarak isimlendiriliyor.