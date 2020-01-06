Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi - Son Dakika

Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi

6 saat önce

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ülkeye gelmeyi planlayan üst düzey Avrupalı heyetin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi, System.String[]

Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ülkeye gelmeyi planlayan üst düzey Avrupalı heyetin ziyaretinin ertelendiğini duyurdu.

Dışişleri Bakanlığının Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, "Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borell, Fransa, İtalya ve Almanya Dışişleri Bakanlarından oluşan Avrupalı heyetin ziyaretinin, mevcut şartlar nedeniyle ertelendiği" belirtildi.

Bakanlıktan 28 Aralık 2019'da yapılan açıklamada, Bakan Muhammed Seyyale'nin Josep Borell ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ve ülkedeki gelişmeler ile darbeci General Halife Hafter'in katliamlarını ele aldığı belirtilmişti.

Açıklamada ayrıca, Josep Borell'in 4 Avrupalı bakan eşliğinde Ocak ayında Libya'yı ziyaret etmeyi planladığı aktarılmıştı.

Libya'da Trablus'a saldırıyla büyüyen kriz

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.


Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Trablus, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:28 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Hastaneden taburcu olan Mehmet Ali Erbil, yeni yıldan sadece sağlıklı olmayı istedi
Vatandaşlar tarafından ıslıklanan CHP'li belediye başkanına partisi de tepki gösterdi Tuba Ünsal'dan Şeyma Subaşı'na sert sözler: Bu artık ahlak erozyonunun geldiği son nokta 200'e yakın erkeğe tecavüz edip görüntüleri kayda alan adama müebbet hapis cezası verildi

Son Dakika Haberleri
18:05 ABONELERİMİZİN DİKKATİNE Açıklaması - Son Dakika
18:05 Taksim'de yağmur ve rüzgar vatandaşlara zor anlar yaşattı - Son Dakika
18:05 Isparta'da 3 ilçede okullara kar tatili (3) - Son Dakika
18:05 Eskişehir'de sahte hesaptan kar tatili mesajı atıldı - Son Dakika
18:05 Marcelo Saracchi: "Sanki evime gelmiş gibiyim" - Son Dakika
17:48 Meteoroloji 10 il için için kuvvetli yağış uyarısı yaptı - Son Dakika
15:58 Otobüste 4 kilo esrarla yakalanan kadın adliyeye götürülürken güldü - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.1.2020 18:05:18. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'daki UMH: Avrupalı üst düzey heyetin ziyareti ertelendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]