Son Dakika Haberleri: Libya'dan savaşı destekleyen ülkelere boykot çağrısı
Son Dakika Güncel Libya'dan savaşı destekleyen ülkelere boykot çağrısı

Libya'dan savaşı destekleyen ülkelere boykot çağrısı

6 saat önce

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Devlet Yüksek Konseyi, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil savaşa destek veren ülkelerin boykot edilerek yargılanması" çağrısı yaptı.

Libya'dan savaşı destekleyen ülkelere boykot çağrısı, System.String[]

Uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Libya Devlet Yüksek Konseyi, "Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil savaşa destek veren ülkelerin boykot edilerek yargılanması" çağrısı yaptı.

Konsey tarafından yapılan yazılı açıklamada, Libya'da saldırıların sona ermesi için savaşa destek veren ülkelerin yargılanması istendi.

"BAE dahil savaşa destek veren ülkelerin uluslararası ve yerel yargı kurumları önünde işlediği suçlar belgelenmeli, bu ülkeler boykot edilmeli ve yargılanmalıdır." ifadesi kullanılan açıklamada, saldırıların son bulması, daha fazla kan dökülmemesi ve ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkılması için yapılacak her türlü girişimin memnuniyetle karşılanacağı vurgulandı.

Libya'daki meşru yönetim, BAE'yi, ülkede toprak ele geçirmek için yıllardır sürdürdüğü silahlı girişimde Hafter'e destek vermekle suçluyor.

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de Burkan el-Gadab adıyla karşı operasyon başlatmıştı.

Meşruiyet krizinin 2011'den bu yana sürdüğü Libya'da, uluslararası tanınırlığa sahip UMH ile Hafter'e bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Birleşik Arap Emirlikleri, Libya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.11.2019 02:30 Kaynak: AA
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