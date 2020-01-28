Libya: Haftar forces shell school, 3 children killed - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya: Haftar forces shell school, 3 children killed - Son Dakika

Libya: Haftar forces shell school, 3 children killed

27 dakika önce

JANUARY 28: Damaged cars and buildings are seen after forces loyal to renegade commander Khalifa Haftar targeted a school compound southern Tripoli, Libya on January 28, 2020.

JANUARY 28: Damaged cars and buildings are seen after forces loyal to renegade commander Khalifa Haftar targeted a school compound southern Tripoli, Libya on January 28, 2020. At least three children were killed and two others injured on Tuesday when forces loyal to renegade commander Khalifa Haftar targeted a school compound in the capital Tripoli, according to the UN-recognized government. Interview with Libyan Adnan Izzeddin whose house was damaged in the attack on Tuesday. .

Libya: Haftar forces shell school, 3 children killed

Tripoli, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 08:45 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hafter'in çirkin girişimleri var, gereği neyse yapacağız
İstanbul Havalimanı'nda yakalanan kuş kaçakçısına 95 bin lira ceza kesildi! Prof. Dr. Naci Görür'den Marmaris depremi ile ilgili açıklama: Sarı faya dikkat! İki katlı evin çatı katı, çıkan yangında küle döndü! Sadece Kur'an-ı Kerim yanmadı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 21:13:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya: Haftar forces shell school, 3 children killed - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]