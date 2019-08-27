Libya için uluslararası konferans çağrısı

Kaddafi yönetiminin sona erdiği 2011'den bu yana istikrarın sağlanamadığı Libya'da çatışmaları sona erdirmek amacıyla bir toplantı düzenlenmesi hedefleniyor. Çağrı, G7 ülkelerinden geldi. Fransa'da bir araya gelen G7 ülkeleri, Libya'daki çatışmaları sona erdirmek için uluslararası bir konferans düzenlenmesi çağrısı yaptı. Fransa'nın Biarritz kasasında yapılan G7 Zirvesi'nin ardından yapılan açıklamada tüm ilgili tarafların ve bölgesel aktörlerin konferansta yer alması gerektiği belirtildi. Açıklamada ayrıca Birleşmiş Milletler ve Afrika Birliği'nin tarafları bir araya getirme çabalarına destek mesajı verildi.



Libya'da Muammer Kaddafi yönetimine son veren 2011 yılındaki ayaklanmadan bu yana istikrar sağlanabilmiş değil. Ülke, Trablus ve Tobruk'ta merkezli iki ayrı yönetim tarafından idare ediyor. Trablus'taki yönetim Birleşmiş Milletler tarafından tanınırken, ülkenin doğusunda hakimiyeti elinde tutan Halife Hafter güçlerine Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri destek veriyor.



Türkiye Hafter'e tepkili



Altı Türk vatandaşının Hafter'e bağlı güçler tarafından Temmuz ayında alıkoyulması Türkiye'nin tepkisine neden olmuştu. Türk Dışişleri, bu durumun Hafter güçlerini meşru hedef haline getireceği uyarısında bulunmuştu. Türkiye, Libya'da Trablus merkezli Ulusal Muhatabat Hükümeti'ne destek veriyor.



Hafter'e bağlı milisler Nisan ayında Trablus'u ele geçirmek için operasyon başlatmıştı. Çatışmalar sonucu binlerce sivil evlerini terk etmek zorunda kalmıştı. Karşıtları, 75 yaşındaki general Hafter'i Libya'da askeri diktatörlük kurmaya çalışmakla suçluyor.



dpa/ÖA,GY



(c)