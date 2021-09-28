Libya Müftülüğü, Hindistan'da Müslümanlara yönelik şiddeti kınadı - Son Dakika

Libya Müftülüğü, Hindistan'da Assam eyaleti başta olmak üzere Müslümanların maruz kaldığı şiddeti kınayarak, bu ülkeyle ilişkilerin kesilmesi çağrısında bulundu.

Müftülük, Hindistan'ın Assam eyaletinde Müslüman ailelere yönelik tehcir sırasında üç kişinin katledilmesinin ardından yayınlandığı yazılı açıklamada, "bu iğrenç eylemleri en şiddetli şekilde kınadığını, ihlallere maruz kalanların korunmasını ve saldırganlardan hesap sorulmasını talep ettiğini" duyurdu.

"Hindu hükümeti eliyle baskı altındaki Müslümanlara karşı dünyanın gözü önünde yapılan katliam ve soykırımı takip ediyoruz." ifadelerine yer verilen açıklamada, "mümkün olan tüm yollarla (Hindistan ile) ilişkiler kesilerek ticari anlaşmaların durdurulması" çağrısı yapıldı.

Açıklamada, Hindistan'daki ihlallere karşı durmanın "tüm Müslümanların görevi" olduğu vurgulanırken, uluslararası basına da bu katliamların duyurulması için sorumluluğunu yerine getirme çağrısı yapıldı.

Açıklamada ayrıca, "insan hakları konusunu sık sık gündeme getiren uluslararası toplumun, söz konusu Müslümanlar olduğunda, onların maruz kaldığı ihlalleri görmezden geldiği" eleştirisine yer verildi.

Assam basınında yer alan haberlere göre, devlete ait araziler üzerine inşa edildiği gerekçesiyle yetkililer tarafından alınan kararla Müslüman azınlıklardan yaklaşık 20 bin kişi evlerini terk etmeye zorlandı.

Yaklaşık 154 milyon Müslümana (nüfusun yüzde 14'ü) ev sahipliği yapan Hindistan, dünyadaki en geniş Müslüman azınlığa sahip ülke olarak biliniyor.