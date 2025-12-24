Libya\'nın Askeri Heyeti Cenazeleri Türkiye\'de

CENAZELER ADLİ TIPTA

Uçakta bulunan Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad ile birlikte Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Al-Fayturi Gharib, Askeri Üretim Direktörü Tuğgeneral Mahmoud Al-Qatiwi, Libya Ordusu Genelkurmay Başkanı Danışmanı Mohamed Al-Asawi Diab, Genelkurmay Başkanı Medya Ofisi Fotoğrafçısı Mohamed Omar Ahmed Mahjoub ve 3 mürettebatın cenazesi, enkaz alanından alınarak Ankara Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Askeri heyet ve mürettebatın cenazeleri kimlik tespitinin ardından yarın düzenlenecek törenle ülkelerine gönderilecek.