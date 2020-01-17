Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina'da - Son Dakika
Son Dakika Güncel Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina'da - Son Dakika

Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina'da

7 saat önce

Libya'nın darbeci generali Hafter'in gece saatlerinde geldiği Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geleceği belirtildi.

Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina'da, System.String[]

Libya'nın darbeci generali Hafter'in gece saatlerinde geldiği Atina'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Dendias ile bir araya geleceği belirtildi.

Libya'nın darbeci generali Halife Hafter, gece saatlerinde Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşmek üzere Atina'ya geldi. Hafter'in TSİ 11.30'da Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile TSİ 14.00'te Yunanistan Başbakanı Miçotakis ile görüşme gerçekleştireceği bildirildi.

Hafter'in 19 Ocak'ta Berlin'de düzenlenecek Libya Konferansı öncesinde görüşmeler yapmak üzere Atina'ya ziyaret gerçekleştirdiği belirtildi.

Öte yandan Yunan basınında, Hafter'in Atina ziyaretinin güvenlik gerekçesiyle gizli tutulduğu ifade edildi.

(İHA)

Kiriakos Miçotakis, Mevlüt Çavuşoğlu, Libya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:30 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Moskova'daki ateşkes masasından kaçan darbeci Hafter Atina'ya gitti
Son saha araştırmasına göre Türk halkının büyük çoğunluğu Libya Tezkeresi'ni destekliyor Moskova'da barış masasını terk eden Hafter'den geri adım! Putin'e mektup yazdı Vatandaşlara soruldu: Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz? İşte dikkat çeken anket sonuçları

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 17:41:27. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'nın darbeci generali Hafter, Atina'da - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]