Libya Başbakanı Dibeybe'den "yönetime talip" olan Başağa'ya "hayalleri bırak" yanıtı

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi'nin (TM) Başbakan olarak atadığı Fethi Başağa'nin kendisine hitaben "yönetimi devret" şeklindeki talebine, "hayalleri bırak" yanıtını verdi.

Fethi Başağa, Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Demokrasinin prensiplerine saygı ve sizlere güvenoyu vermiş yasama makamlarının kararlarına uyma bağlamında süresi bitmiş yetkinizi gönüllü olarak teslim etmeniz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dibeybe'ye, Libyalıların kanını koruyan güvenilir bir vatandaş olarak barışçılığını ortaya koymaya davetle eden Başağa, bu adımlarla ülkenin savaş yerine refaha yöneleceğine dikkati çekti.

Başağa, Dibeybe'ye hitaben yayımladığı açıklamasında, "Sizlere, sorumlu olduğunuzu ve yaptıklarınızdan sorulacağınızı hatırlatıyorum." ifadelerine yer verdi.

Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Dibeybe de Başağa'ya yanıt olarak Facebook hesabındaki paylaşımda şunları kaydetti:

"Eski İçişleri Bakanı'na (Başağa), savaş çıkarma ve sivilleri hedef alma yönündeki tekrarlanan tehditkar mesajlarına sınırlama getir. Şayet Libyalıların hayatını önemsiyorsan çabalarınla seçimlerin gerçekleşmesine odaklan. Ayrıca geçmişte kalan askeri darbe hayallerini de bırak."

Libya'da seçim çıkmazı

Libya'da bir süredir Abdulhamid Dibeybe ve Fethi Başağa'nın liderlik ettiği iki ayrı hükümet bulunuyor. Bu durum ülkenin yeniden şiddet sarmalına sürüklenmesi endişelerini artırıyor.

Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti ancak seçimler planlanan tarihte yapılamamıştı.

Tobruk'taki Temsilciler Meclisi, mevcut Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin 24 Aralık 2021'de dolduğu gerekçesiyle 10 Şubat'ta ülkenin batısındaki milletvekillerinin çoğunun katılmadığı oturumda Fethi Başağa'yı başbakan seçmiş, 1 Mart'ta da Başağa hükümetine güvenoyu vermişti.

Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Temsilciler Meclisi'ni Cenevre Anlaşması'nda belirlenen yol haritasından ayrılmakla suçlayarak görevinin başında olduğunu, görevi ancak seçilmiş bir hükümete teslim edeceğini söylemişti.

Başağa, 17 Mayıs'ta sürpriz bir şekilde Trablus'a gelmiş ancak başkentteki silahlı çatışmalar nedeniyle aynı gün kentten ayrılmak zorunda kalmıştı.