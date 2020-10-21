Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular - Son Dakika

Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular

21.10.2020 10:55
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular, System.String[]

ADANA'dan çalışmak için gittiği Libya'da pastane işleten ve Hafter güçleri tarafından alıkonulduğu iddia edilen Halil Gözel (52) ile ortağı ve 2 işçisinden yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor.

ADANA'dan çalışmak için gittiği Libya'da pastane işleten ve Hafter güçleri tarafından alıkonulduğu iddia edilen Halil Gözel (52) ile ortağı ve 2 işçisinden yaklaşık 9 aydır haber alınamıyor.

Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan Halil Gözel, 2019 yılı temmuz ayında gittiği Libya'nın Sirte kentinde pastane işletmeye başladı. Ailesi, 6 Şubat tarihinden sonra Gözel'e ulaşamadı. 2 çocuk babası Halil Gözel'in, 2011 yılından bu yana zaman zaman çalışmak için gittiği ülkede Sirte'nin Hafter güçlerinin eline geçmesi sonucu 2 Türk işçisi ve ortağı ile birlikte alıkonularak Bingazi kentine götürüldüğü ileri sürüldü. Ailesi, Gözel ve ortağı ile 2 işçisinin Türkiye'ye dönebilmeleri için yardım beklediklerini dile getirdi.

'TÜRK OLDUKLARI İÇİN TUTULUYORLAR'

Hafter güçleri tarafından alıkonulan ancak kurtulmayı başarıp, Türkiye'ye dönen kayınpederinin bir arkadaşından süreci öğrendiklerini belirten Halil Gözel'in damadı Yakup Demir (31), konsoloslukla sürekli görüşme halinde olduklarını kaydetti. Demir, "Türk oldukları için tutuluyorlar. Başka hiçbir sebep yok. Uzun süredir gidip çalışıyordu. Kendisi de 3 arkadaşı da daha önce hiçbir sorunla karşılaşmadı. Hafter güçlerinin elinde olduğu için Sirte şehri, onlar da alıkonuldu" dedi.

'SADECE YAŞADIĞINI BİLİYORUZ'

Babaları için devlet yetkililerinden yardım istediklerini vurgulayan Meltem Gözel Demir (27) ise, "Babam ve birlikte çalıştığı üç arkadaşını Bingazi şehrine götürüyorlar. 9 aydır da orada alıkoyuyorlar. Hiçbir şekilde babamı görmedik, sesini duymadık. Sadece konsolosluktan öğrendiğimiz kadarıyla yaşadığını biliyoruz. Başka hiçbir bilgi yok. Sadece Türk oldukları için böyle oldu. Devlet yetkililerinden yardım bekliyoruz" diye konuştu.

'BİR AN ÖNCE GELMELERİNİ BEKLİYORUZ'Halil Gözel ile birlikte alıkonulan tatlı ustası işçisi 2 çocuk babası Nurettin Çalık'ın ağabeyi Muammer Çalık ise şöyle konuştu:

"En son konuştuğumuzda sığınaktayız diyordu. 9 ay oldu kendisine ulaşamıyoruz. Hayırlı bir haber bekliyoruz. Hayatından endişe ediyoruz. Hiçbir haber alamıyoruz. Yetkililerden yardım bekliyoruz. Sağ mı, ölü mü bilmiyoruz, bir an önce gelmelerini bekliyoruz."

Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular
Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular

Halife Hafter, Adana, Libya, Türk, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

20 yaşındaki Aleyna Tilki, ilk kez sigara içerken görüntülendi Sokak ortasında öldürülen Hazal'ın son mesajları ortaya çıktı: Silahla gelip beni bir yere kilitledi Son Dakika! Ermenistan'a ait 400 askerin bulunduğu 556'ncı alay taburunun tamamına yakını etkisiz hale getirildi Cem Yılmaz'dan Fahrettin Koca'ya çağrı: Sağlık personellerine moral toplantısı verin, ücret almadan gelirim Adana'da, morgda cenaze bekleyen çiftin otomobilindeki külçe altınlar çalındı Çoban uyuya kalınca kurtlar sürüye saldırdı: 30 koyun telef, 50'si kayıp 13 yaşındaki oğlu öldürülen anne: Bıçak görmeye dayanamıyorum Ermenistan'a cepheyi dar eden SİHA'lar, Azerbaycan halkının gündemi oldu: Ele geçirilen köylere "Bayraktar" adı verilsin
Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin Mustafa Cengiz'den Terim'e gönderme, Falcao'ya isyan: Sattırdığı forma sadece 30 bin         
10:58
Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi Üniversitedeki taciz skandalında öğrenciler yaşadıklarını anlattı: Omzumdan kalçama kadar elledi         
10:37
Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar Ford ve Volkswagen tercihini Türkiye'den yana kullandı: Kocaeli'ye 800 milyon euroluk yatırım yapacaklar         
10:13
Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti Adana'da ikinci Taksim vakası: Genç kızı adım adım takip edip taciz etti         
09:59
Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı Eşiyle görüntülenen Emre Belözoğlu'nun maske takmaması şaşkınlık yarattı         
09:56
Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı Son Dakika! Buğday, arpa ve mısır ithalatında gümrük vergisi 1 Ocak'a kadar sıfırlandı         
09:18
Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım Cinsel istismara uğrayan kız çocuğu yaşadığı dehşeti anlattı: Uyandığımda çırılçıplaktım         
09:09
Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor Künefeyi çikolata ile buluşturan usta, talebe yetişemiyor         
08:02
Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi Masumlar Apartmanı'nın 6. bölüm final sahnesi izleyicileri ekrana kilitledi         
07:27
ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı ABD'de düştükleri su kanalında boğulmak üzere olan yaşlı çifti bir Türk kurtardı         
00:09
İstanbul'da trafik denetimlerinde İstanbul'da trafik denetimlerinde "uyuşturucu kiti" kullanılmaya başlandı         
18:28
Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı Selahattin Demirtaş'ın terörist kardeşi Nurettin Demirtaş'tan alçak sokak eylemleri çağrısı         
18:14
Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı Düğün konvoyu gibi süslenen 3 araçta 16 göçmen yakalandı         
16:23
Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti         
15:50
Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında istediği karar çıkmayan koca, eşi ve kızından örnek verdi: Ya onlar görseydi ne olacaktı?         
15:30
Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu         
14:31
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2020 11:04:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Libya'ya çalışmak için gittiler, Hafter güçlerince alıkonuldular - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei