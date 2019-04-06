Liceli Öğrencilerin Atletizmde Başarısı
39 dakika önce
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi Güneydoğu Anadolu bölge seçmelerinde Lice ilçesinden katılan 2 öğrenci Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Türkiye Atletizm
Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi Güneydoğu Anadolu
bölge seçmelerinde Lice
ilçesinden katılan 2 öğrenci Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Proje kapsamında Elazığ
'da düzenlenen yarışmada, Lice'de Üç Damlar Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin
Katran ve Demirçelik Ortaokulu öğrencisi Eylem Tektaş dereceye girerek Sakarya
'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.
Öğrencileri yarışmalara hazırlayan öğretmen Kezban Angın, sene başından itibaren öğrencilerle atletizme yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını, 2 öğrencinin elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.
Angın, "İnşallah Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da başarı elde ederek ilçemize bu gururu yaşatacağız. Bu süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik
'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Reşit
Memiş'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: AA
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