Son Dakika Haberleri: Liceli Öğrencilerin Atletizmde Başarısı

Liceli Öğrencilerin Atletizmde Başarısı

39 dakika önce

Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi Güneydoğu Anadolu bölge seçmelerinde Lice ilçesinden katılan 2 öğrenci Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Liceli Öğrencilerin Atletizmde Başarısı, System.String[]
Türkiye Atletizm Federasyonunun faaliyet programında yer alan Atletizmi Geliştirme Projesi Güneydoğu Anadolu bölge seçmelerinde Lice ilçesinden katılan 2 öğrenci Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.

Proje kapsamında Elazığ'da düzenlenen yarışmada, Lice'de Üç Damlar Ortaokulu öğrencisi Zeynel Abidin Katran ve Demirçelik Ortaokulu öğrencisi Eylem Tektaş dereceye girerek Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonası finallerine katılmaya hak kazandı.


Öğrencileri yarışmalara hazırlayan öğretmen Kezban Angın, sene başından itibaren öğrencilerle atletizme yönelik yoğun çalışmalar yaptıklarını, 2 öğrencinin elde ettiği başarıdan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Angın, "İnşallah Sakarya'da yapılacak olan Türkiye Şampiyonasında da başarı elde ederek ilçemize bu gururu yaşatacağız. Bu süreçte yanımızda olan İlçe Kaymakamımız Abdulkadir Çelik'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Mehmet Reşit Memiş'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 02:05 Kaynak: AA

Güneydoğu Anadolu, Atletizm, Lice, Türkiye, Güncel
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