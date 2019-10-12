Son Dakika Haberleri: Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında
Son Dakika Spor Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında

Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında

1 saat önce

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde 1922 Konyaspor'u 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın Gümüşhanespor'a konuk olacak.

Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında, System.String[]

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde 1922 Konyaspor'u 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın Gümüşhanespor'a konuk olacak.

Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirterek, "Takımıma inanıyorum. Elbette her rakibe saygı duyuyoruz ancak kazanıp liderliğimizi perçinlemek istiyoruz" dedi.


- Manisa
Gümüşhanespor, Samsunspor, Konyaspor, Manisa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
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