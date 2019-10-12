Lider manisa fk gümüşhane deplasmanında
1 saat önce
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde 1922 Konyaspor'u 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın Gümüşhanespor'a konuk olacak.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 11:10 Kaynak: DHA
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta hafta içi mesaisinde evinde 1922 Konyaspor'u 6-2 yenerek en yakın rakibi Yılport Samsunspor'un 4 puan önünde liderlik koltuğunda oturan Manisa Futbol Kulübü yarın Gümüşhanespor'a konuk olacak.
Gümüşhane Yenişehir Stadı'nda Mustafa İlker Coşkun'un yöneteceği müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Teknik direktör İsmail Ertekin, zorlu bir dış saha karşılaşmasına çıkacaklarını belirterek, "Takımıma inanıyorum. Elbette her rakibe saygı duyuyoruz ancak kazanıp liderliğimizi perçinlemek istiyoruz" dedi.
- Manisa
Emre Belözoğlu'ndan maç sonu Barış Pınarı Harekatı mesajı Jahovin'in oğlu Arnavutluk maçında İstiklal Marşımızı okudu Acun Ilıcalı video çekerken Burak ve Emre Belözoğlu el salladı Emre Belözoğlu Arnavutluk maçında sakat sakat oynadı