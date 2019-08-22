Son Dakika Haberleri: Lig başladı ama Tolga Zengin...
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Lig başladı ama Tolga Zengin...

13 dakika önce

Trabzonspor'dan 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve geçen sezonun sonuna kadar Siyah-Beyazlı kulübün kadrosunda yer alan kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.

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Trabzonspor'dan 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve geçen sezonun sonuna kadar Siyah-Beyazlı kulübün kadrosunda yer alan kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.


Kara Kartal'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade'yle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki file bekçisinin, henüz bir kulüple anlaşmadığı ve Kara Kartal'dan teklif beklediği öğrenildi.

Tolga Zengin, Trabzonspor, Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 12:42 
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