Lig başladı ama Tolga Zengin...

Trabzonspor'dan 2013 yılında Beşiktaş'a transfer olan ve geçen sezonun sonuna kadar Siyah-Beyazlı kulübün kadrosunda yer alan kaleci Tolga Zengin, Beşiktaş'la sözleşmesinin sona ermesinin ardından boşa çıkmıştı.



Kara Kartal'ın eski kaleci antrenörü Jose Sambade'yle birlikte Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Tesisleri'nde çalışmalarını sürdüren 35 yaşındaki file bekçisinin, henüz bir kulüple anlaşmadığı ve Kara Kartal'dan teklif beklediği öğrenildi.