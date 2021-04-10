Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 32. haftasında Lille, deplasmanda milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in kaydettiği gollerle Metz'i 2-0 mağlup etti.
İlk yarının golsüz berabere bittiği maçın 60. dakikasında sahneye çıkan Burak Yılmaz'ın meşin yuvarlağı filelerle buluşturmasıyla Lille 1-0 öne geçti.
Zeki Çelik'in 89. dakikada attığı golle Lille karşılaşmayı 2-0 kazandı. Milli futbolcular, Lille takımının galibiyetinde önemli rol oynadı.
Lille'de forma giyen milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalırken, Yusuf Yazıcı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanması nedeniyle kadroda yer almadı.
Lider Lille, puanını 69'a yükseltirken, Metz 42 puanda kaldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Spor › Ligue 1'de Lille'in galip geldiği maça Burak Yılmaz ve Zeki Çelik damga vurdu - Son Dakika Spor