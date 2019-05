Ligue 1 notları - Sezon ödülleri

PSG'nin şampiyon olduğu, ancak yine teknik direktörünün gelecek sezona başlayamama ihtimalinin doğduğu, Lyon Şampiyonlar Ligi'ne bir şekilde giderken, düşme hattında bir Fransa Ligi klasiği olan "son maçta çok acayip bir olayın olması" durumunun Dijon-Caen arasında gerçekleştiği (İki takım düşürdü dediğim Kombouare'den şimdilik özür diliyorum.) klasik bir Ligue 1 sezonunu geride bıraktık. Sırada ödüller var.Ha onlara geçmeden; Andre Villas-Boas önümüzdeki sezonu tamamlarsa şaşırır, ligin yıldızları saçma sapan EPL transferleri yaparsa üzülür, Jean-Louis Gasset emeklilik kararından döndürülemezse bozulurum. Juninho abimin evine geri dönmesiyse müthiş bir olay. Hoş geldin abim.Sezonun Takımı - NimesVereceğim iki ödül birbirine bağlı. Lille ve Nimes ikilisinden birine hocayı, ötekine de takımı vereceğim. Hem Bernard Blaquart hem de Christophe Galtier'nin yaptıkları iş yaptığı iş mükemmel, ama yılın takımı bence bu sezon yenilmesi en zor takımlardan biri olan, bunu da Reims gibi 0-0'larla değil bol golle yapan Nimes. Strasbourg da olabilirdi ancak onlar da kupayı alıp saldılar. Jüri özel ödülü de onların olsun.Sezonun Teknik Direktörü– Christophe GaltierDediğim gibi Nimes ve Lille; ikilisine verecektim ödülleri. Teknik direktör deyince aklıma bir kişi daha geldi gerçi: Jean-Louis Gasset. Ama yok; sezonun en iyisi, hatta Avrupa 'da da en iyilerden biri Galtier. Geçen sezon bir puanla ligde kalmış takımın başına geleceksin, takıma çok bir şey ekleyemeyeceksin, 30 yaş üstü bir tane oyuncun olacak koskoca kadroda ve olağanüstü keyif vererek ikinci olacaksın. Sezon içinde PSG'ye 5, Marsilya 'ya da 3 atmak da cabası. Helal Christophe hocam.Sezonun Golü– Dimitri Payet Rennes 'e sezonun ilk yarısında ayak içiyle 30 metreden gelişine attığı gol. Canlı izliyor olmamın da etkisi var sanırım ama inanılmaz gitti ya top.Sezonun Maçı– Fransa Kupası FinaliPSG karşısında kupa finalinde 20. dakikada 2-0 geriye düşeceksiniz de, sonra o maçı çevirip kupayı kaldıracaksınız. Rennes'in yaptığı iş muazzamdı. Sezon içinde 3-2'lik Monaco – Marsilya veya 5-1'lik Lille – PSG maçları gibi çok iyi büyük, St. Etienne – Angers veya Nantes – Marsilya gibi çok keyifli küçük maçlar da vardı, ama Rennes'in boyuna göre yaptığı iş inanılmazdı.Sezonun En İyi Genç Oyuncusu – Ismaila Sarr (Rennes)Şov yaptı bütün sezon. Dribbling yeteneğini gol kabiliyetiyle süsleyen her kanat forvetin başımızın üstünde yeri var. Mbappe demeyin, o birazdan.Sezonun Oyuncusu – Kylian Mbappe (PSG)Herhâlde bir üç-dört sene sonra "Abi bu adam bize denk geldiği için çok şanslıyız ya, iyi ki izleyebildik." dediğimiz oyuncuların arasına yerleşmiş olacak. Hızı, atletizmi ve dribbling yeteneğini ilk çıktığından beri biliyorduk ama son vuruş becerisi ve kanattan tam merkeze alındığında neler yapabildiğini de bu sezon gördük. Yerleşik hücumda da var, tek başına kontrası da. Yapamadığı hiçbir şey yok. Sadece biraz çabuk sinirleniyor bu aralar, aman diyeyim.Sezonun Kalecisi – Maignan, Lecomte, Benitez (Potpourri)Hiçbirine kıyamadım. Harika oynadılar.Sezonun 11'iValla ben açıklanan resmi kadroyu sevmedim. Neden sevmedim, çünkü sezonun en değerli performanslarını çıkaran oyuncular dışarıda kalmış genel itibarıyla. PSG'nin ihtişamına boğulmuş gene 11. Ligde 17 maç oynayan Neymar 'ın, yine kendisinden çok daha iyi stoper performansları çıkaran Thiago Silva 'nın, yine kişisel hayranı olsam da Marco Verratti'nin bu sezonki kadroda işi yok. PSG'ye hakkını teslim ettiğimiz gibi, bireysel yüksek performanslara da hakkını vermek lazım.Benim 11'im şöyle:Kaleci - Mike Maignan (Lille)Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliği'nin (UNFP) seçimiyle aynı. Aslında biraz zorlandım çünkü sezonun en iyilerinden biri de Walter Benitez'di. Maç başına 3.3 kurtarışla oynadı Benitez ve Nice'in defansif performansıyla birleşince etkileyiciydi. Bunun yanında sezonun ilk yarısında Montpellier 'li Benjamin Lecomte ligin en iyisiydi. Fakat Maignan, Lille'le ikinci yarıda 11 maçta gol yemeyerek burayı hak etti.Sağ Bek – Kenny Lala (Strasbourg)Hey gidi benim Valenciennes 'lı kardeşim be. Daha önce de hikâyesini yazdığım Strasbourg'un en iyilerinden biriydi, ligin de açık ara en iyi sağ bekiydi (Youcef Atal diyeceksiniz ama sağ bek olarak oynamadı bütün sezon). 9 asist yaptı, maç başına 2 isabetli orta ve 5.1 isabetli uzun pasla oynadı. Bununla beraber her hafta FIFA 19'da yeni kartları falan geldi. Kalır mı bilmem, ama bir EPL yapsa fena olmaz.Stoper – Marquinhos (PSG)Sezon boyunca zaman zaman ön libero, zaman zamansa merkez ikilinin defansif olanı oldu. Fakat stoperde yine sağlam durdu. Yanındaki oyuncuların da sürekli değiştiğini düşünecek olursak esasen bayağı etkileyici bir iş olduğunu söylemek lazım. Maç başına 2.7 top uzaklaştırma, 1.5 pas arası falan derken ben başka bir şey söyleyeceğim; Kimpembe çok hata yapar, Thiago Silva da yaşlanırken acaba Marquinhos olur da giderse bu takım ne yapacak?Stoper – Marcelo (Lyon)Evet o Marcelo. İstatistik falan vermeyeceğim, adam bütün sezon general gibi yönetti takımı. Hem Bruno Genesio'nun oyun tarzından dolayı, hem etrafındaki ve önündeki oyuncuların genç ve pırpırlıklarından dolayı Marcelo'ya oyuncuları idare etme işi düşüyordu, bunu da harika yaptı. Sezonun tüm büyük maçlarında iyiydi, deplasman maçlarında oyunu geriden kurmada takımı çok rahatlattı, havadan gelen topları karşılamada olağanüstüydü -ki burada sezon sonundaki 14 kafa topu aldığı Dijon maçını ön plana çıkarayım- ve Denayer 'le olan uyumu müthişti.Sol Bek - Ferland Mendy (Lyon)Aklıma üç kişi geldi sol bek düşünürken. Biri Youssouf Kone, biri Ghislain Konan, öteki de Mendy. Konan ve Kone'nin 20 maç altında oynamasından dolayı Mendy'yi seçtim. Eski Mendy olan Benjamin'den artık Twitter hariç hayır gelmeyecek anladığım kadarıyla. Komiklikler şakalar yapıyor sadece. Ferland ise yakın zamanda büyük transferini yapacağı sezonu geride bıraktı. Daha ondan sonra Faitout Maouassa gelecek. Belki Lyon alır. Neyse yeni nesil Mendy sezonun en iyi sol bekiydi, beklerin harman olduğu ligde.Orta Saha – Teji Savanier (Nimes)Lille'in müthiş performansı olmasa açık ara sezonun takımı olacak Nimes. Böyle mütevazı bir takımın böyle cesur bir oyun anlayışıyla oynaması, Teji Savanier'nin o müthiş takımın merkezinde yer alması ve kariyerinde ilk kez Ligue 1 gibi adam yiyen bir ligde asist kralı olup 20 gol katkısı yapması onun sezonun en iyilerinden biri yapıyor. Sezon arasında Galatasaray 'la adı anılmıştı, şu an eli ve CV'si o kadar güçlü ki, 20 milyon sterlinlik bir flop EPL transferi gibi duruyor ufuktaki.Orta Saha - Tanguy Ndombele (Lyon) Hani PES veya FIFA'da oyuncu yaparsınız da özelliklerini abartırsınız... Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki birkaç maç başta olmak üzere Ndombele'nin Lyon'daki performansı hakikaten ancak öyle anlatılabilir. Kendi yayında rakipten topu alıyor, ayakta kalıyor, taşıyor veya tek top oynuyor, rakip ceza sahasına yakın olduğunda akıllıca seçimler yapıyor ve sanıyorum onu son kez Lyon'da izledik bu sene. Umarım kalırsın, gidersen de özleyeceğiz kocaoğlan.Ofansif Orta Saha – Angel Di Maria (PSG)Yıllarca Iniesta 'ya, Chiellini'ye, yok efendim Scholes'a falan underrated dendi, insanlar "Ya bu adamın hakkı verilmiyor." falan diye izledi onları da, kardeşim Real'i Şampiyonlar Ligi şampiyonu yaptı, kovuldu, United'a gitti, acayip top oynadı, geçiş döneminin faturasını buna kestiler... PSG'nin son dönemde yaptığı en doğru işlerden biriydi, geldiğinden beri oynadığı pozisyon fark etmeksizin takımın en istikrarlı adamı. UNFP de ben de hakkını veriyoruz.Sağ Açık – Nicholas Pepe (Lille)Yani kusura bakmayın da anlatacak bir şey yok bu seçimle ilgili. Umarım korkunç bir transfer tercihi yapmaz. Buradan yetkilisine sesleniyorum.Sol Açık – Florian Thauvin (Marsilya)Evet biliyorum sağda oynuyor. Flavien Tait'i, Houssem Aouar'ı, Wahbi Khazri hatta Andy Delort'u bile düşündüm almak için. Fakat Thauvin'i bir şekilde almam lazım. Sezon boyunca beklenti altı kalan, felaket oynayan, krize giren çıkamayan takımda üçüncü sezonda da üst üste 25 gol katkısının üstüne çıktı. Erken ayrılmıştı ligden, şimdi olgunlaştı. Gidebilirsin, icazet veriyorum.Forvet – Kylian Mbappe (PSG)