Likya yürüyüşünde rotasını kaybederek sarp kayalıkta mahsur kalan gençler kurtarıldı - Son Dakika

2 kişi yaklaşık 3 saatlik intikal sonucunda sarp ve kayalık alanda dağcılık tesisi kurularak bulundukları kayalıklardan indirildi. - ANTALYA

İhbarın ardından bölgeye Antalya İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan 5 kişilik, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), ekibi ile Kemer İlçe Jandarma Komutanlığı personelleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Kemer ilçesi Beldibi Mahallesinde dün saat 15.00 sıralarında Bey Dağlarında Likya yürüyüşü esnasında rotasını kaybeden S.G. (22) ile S.T.B. (27) sarp kayalıklarda mahsur kaldı. Gençler 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi.

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