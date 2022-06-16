Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü - Son Dakika
Üye Girişi

Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü

16.06.2022 23:45
Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü

Kocaeli'de Dubai Port liman işletmesindeki bir gemide çalışan personel 5 metre yükseklikten ambara düştü.

Kocaeli'de Dubai Port liman işletmesindeki bir gemide çalışan personel 5 metre yükseklikten ambara düştü.

Olay, Körfez ilçesi Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan Dubai Port Liman işletmesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Fatih K. adlı çalışan, limandaki bir gemide yaptığı çalışma esnasında 5 metreden ambara düştü. İş kazasını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde yaralı işçi düştüğü ambardan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Ardından sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan yaralının yakınları kazayı duyunca hastaneye akın etti. Polis, iş kazası ile ilgili inceleme başlattı. - KOCAELİ

Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü
Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü
Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü
Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü

YORUMLAR
500
Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı Kocaeli'de geminin ambarına düşen işçi yaralandı Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı Kocaeli'de belediye otobüsü tankere çarptı, 11 yolcu yaralandı
Kaynak: İHA

Kocaeli, Körfez, Dubai, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:44 polise yumruk atan DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in fezlekesi Meclis Başkanlığı'na ulaştı
23:29 Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den Bülent Arınç'a tepki: İsmini duymak istemiyoruz, yeter artık
23:25 Binlerce vatandaş Manga, Fatma Turgut ve Sefo'nun konseri için uzun kuyruklar oluşturdu
22:39 Ali Dağı'ndan atlayış yaptıktan sonra havada çarpışan iki paraşütçü yaralandı
22:53 Uğurcan Çakır, Avrupa yolcusu! Menajerinin açıkladığı bonservis ise hayal kırıklığı yarattı
22:21 İstanbul'da YKS'ye girecek öğrenci ve sınav görevlileri için toplu ulaşım hafta sonu ücretsiz olacak
21:55 Sağlık çalışanlarının mali haklarını düzenleyen ve emekli maaşlarında iyileştirmeler içeren kanun teklif Meclis'te kabul edildi
21:43 Fenerbahçe'ye transferi söz konusuydu! Bruno Henrique ağır sakatlık geçirdi
19:26 Ağbaba İzmir'deki vatandaşlarla bir araya geldi: 10 liralık kahve aldım, eskiden 10 liralık alıyorduk, koca kavanozum doluyordu
21:00 TFF'de yeni gelişme! Tahkim Kurulu'nda başkan Murat Balcı ve üyeler istifalarını sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2022 00:03:04. #1.13#
SON DAKİKA: Limanda çalıştığı gemide 5 metre yükseklikten ambara düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement