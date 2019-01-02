Linet'in Yılbaşı Maratonu Kıbrıs'ta Bitti

Ünlü şarkıcı Linet, yılbaşı maratonuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yaptı.

Ünlü şarkıcı Linet, yılbaşı maratonuna Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde final yaptı. Ünlü şarkıcı Linet'in sahne maratonu yılbaşı gecesinden iki gün önce başladı. İlk olarak Antalya Port Nature Otel'de sahne alan sevilen sanatçı, Bodrum Azka Otel'in ardından finalini Kıbrıs Pasha Otel'de yaptı. Dinleyicilerinin karşısında muhteşem performansı ile kulakların paslarını silen Linet, şıklığı ile de göz doldurdu. Yılbaşı sahne maratonuna Gülşah Saraçoğlu'nun hazırladığı kostümlerle çıkan Linet, zarafetiyle de beğeni topladı.



(İHA)

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