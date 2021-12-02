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Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı - Son Dakika

Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı

02.12.2021 09:39

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bulunan bir lisenin bahçesine dalan pitbull, dehşet saçtı. 5 öğrencinin yaralandığı feci olay, saniye saniye kameralara kaydedildi.

Darıca ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Dr. Zeki Acar Caddesi üzerinde bulunan Aslan Çimento Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nin bahçesine beslenmesi yasak olan başıboş bir pitbull girdi. Bunun üzerine öğrenciler büyük panik yaşadı. Korkuyla etrafa koşuşan öğrencileri kovalayarak yakaladığını ısıran pitbull, M.O., P.A., T.A.,S.S., ve A.S., isimli 5 öğrenciyi yaraladı.

Öğrencilerle dolu lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı

YARALANAN ÖĞRENCİLERE MÜDAHALE EDİLDİ

Olayın ardından yetkililer durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ve Darıca Belediyesi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan öğrencilere ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra yaralı öğrenciler, ambulansa alınarak tedavi edilmek üzere Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öğrencilerle dolu lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı

SANİYE SANİYE KAMERALARDA

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, olay yerine gelen Darıca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı Hayvan Sağlığı ve Refahı Ekibi, köpeği yakalayarak barınağa götürdü. Öte yandan köpeğin bir kızı kovalayıp ısırdığı anlar ve diğer öğrencilerin panikle kaçıştığı anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde bir öğretmenin elinde beyzbol sopası olması ve bu sopayla çocukları korumaya çalışmak yerine köpeği izleyen bazı öğrencilere vurmaya çalışması ise dikkat çekti.

Öğrencilerle dolu lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı
Öğrencilerle dolu lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı
Öğrencilerle dolu lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı
Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı

Endüstri Meslek Lisesi, Aslan Çimento, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Lise bahçesine dalan pitbull dehşet saçtı, 5 öğrenci yaralı - Son Dakika


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