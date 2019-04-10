Son Dakika Haberleri: Lise Öğrencilerinden Polislere Sürpriz Kutlama

Lise Öğrencilerinden Polislere Sürpriz Kutlama

50 dakika önce

Şırnak'ta okulda "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, öğrenciler tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşıladı.

Şırnak'ta okulda "kavga" ihbarına giden polis ekipleri, öğrenciler tarafından Türk bayrağı ve çiçeklerle karşıladı.

Şırnak Anadolu Lisesi öğrencileri, Türk Polis Teşkilatının 174. kuruluş yıl dönümü dolaysıyla polisler için sürpriz kutlama gerçekleştirdi.

Liseli bir grup öğrenci, okul bahçesinde kavga eden öğrenciler olduğu yönünde 155 İhbar Hattı'na ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine gelen 2 zırhlı araç ekibi okula geldi.

Polislerin sirenle okul çevresine geldiğini gören öğrenciler de senaryo gereği kavga etti. Polisler kavgayı ayırmak için öğrencilere yaklaşıp siren çaldı bunun üzerine öğrenciler kavgayı bırakıp polisleri alkış ve zılgıtlarla karşıladı. Polis ekibine Türk bayrağı ve çiçek verdi polis gününü kutladı "En büyük polis bizim polis " tezahüratında bulundu.

Gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemeyen polis ekipleri, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

İhbar için gelen polislerden komiser yardımcısı Serdar Sebeş, "Böyle bir günde bizi bu kadar sevindirdiğiniz için sizlere teşekkür ediyoruz.Sağ olun var olun" dedi.

Okul yönetimi, öğrenciler ve polisler daha sonra okul önünde hatıra fotoğrafı çekti.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 11:48 Kaynak: AA
Şırnak, kavga, Polis, Güncel
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