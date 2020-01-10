Liseli Emre dualarla uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Liseli Emre dualarla uğurlandı - Son Dakika

Liseli Emre dualarla uğurlandı

6 saat önce

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Faruk Emre, sevenleri tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.

Liseli Emre dualarla uğurlandı, System.String[]

Geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden Kahramankazan Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi 10. Sınıf öğrencisi Faruk Emre, sevenleri tarafından Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde toprağa verildi.


Kızılcahamam Ayşe Bezci Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Yardımcısı Zekeri Avcı ile Mesleki Eğitim Merkez Müdür Yardımcısı Sündüz Avcı'nın oğulları Faruk Emre Avcı (16), geçtiğimiz yıl yakalanmış olduğu bir hastalık sonucunda bir yıldır tedavi gördüğü hastanede bugün yaşamını yitirdi. Avcı için ikindi namazını müteakip aşağı Merkez Camii'nde cenaze namazı kılındı. Kızılcahamam Mezarlığı'na defnedilen Faruk Emre'yi arkadaşları son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarını tutamadı.


Cenazeye, Kızılcahamam Kaymakamı Can Aksoy, eski Kaymakam Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Emniyet Müdürü H. İbrahim Ulubey, eski İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ANKARA

Mustafa Hakan Güvençer, Kahramankazan, Kızılcahamam, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 06:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Tekerlekli sandalyesiyle alınmadığı halk otobüsünün önünü kesti
Valilik, Ankara'da ekmeğe yapılan zammı iptal etti Esra Erol'da Hüsne Açıkgöz, eşini aldattığını itiraf edip tapuyu geri verdi Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası

Son Dakika Haberleri
00:43 AYGAD'ın düzenlediği "Altın İmza Ödülleri"nde AA'ya ödül - Son Dakika
00:42 Osmangazi Köprüsü'nde 48 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika
00:42 Avustralya'daki yangınlara Arjantin'de tepki gösterisi - Son Dakika
00:40 Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Uygurlara haklarının verilmesi çağrısı - Son Dakika
00:37 Afyonkarahisar okul bahçesinde kar topu oynayan öğrencilerin vücutlarında yanıklar oluştu - Son Dakika
21:41 Taksici kadın müşterisini darp edip arabadan attı iddiası - Son Dakika
21:19 Tunceli'de ilçeyi sokağa döken cinsel istismar şüphelisi kendisini ağaca astı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.1.2020 00:46:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Liseli Emre dualarla uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]