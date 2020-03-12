Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde buluştu - Son Dakika

Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde buluştu

6 saat önce

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında bilgilendirildi.

Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde buluştu, System.String[]

Düzce Mevlana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'ni ziyaret ederek üniversite eğitimi ve kampüs yaşamı konularında bilgilendirildi.


Yapılan ziyarette Yetenek Sınavı'na hazırlanan 10 ve 11. sınıf Grafik Bölümü öğrencilerine Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nden Arş. Gör. Zeynep Gürler ve Arş. Gör. Özkan Işık eşlik etti.


Konuk öğrenciler ilk olarak, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. E. Yıldız Doyran'ın doğa temalı "Yeniden Doğa/Re Nature" başlıklı kişisel sergisini ziyaret etti. Öğrenciler eserleri ilgi ve beğeniyle inceledi. Daha sonra Fakültenin desen ve resim atölyelerini gezen öğrenciler, atölyelerde Fakülte öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla sohbet eşliğinde merak ettikleri soruların cevaplarına ulaştı. Ziyaret sonunda öğrencilere hediyeleri takdim edildi. - DÜZCE

Mevlana Celaleddin Rumi, Düzce Üniversitesi, Anadolu Lisesi, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 02:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde yargılanan emekli istihbaratçı öldürüldü
Üniversitelerdeki idari ve akademik personele tatil olmayacak Türkiye'deki ilk pozitif vaka sonrası koronavirüs test kriterleri değişti: Daha çok kişiye uygulanacak Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi

Son Dakika Haberleri
20:46 GAÜN'ün Suriye'deki yüksekokul ve fakülteleri 3 hafta süreyle tatil edildi
20:45 Hint Okyanusu'nda gemi kaptanı cinayeti şüphelisi tutuklandı
20:44 HİNT OKYANUSU'NDA GEMİ KAPTANI CİNAYETİ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI
20:44 Kamu Başdenetçisi Malkoç'tan "Adalet, Ombudsmanlık ve Üniversiteler" konferansı
20:43 Üniversite bahçesindeki kulübede çıkan yangın söndürüldü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2020 20:49:46. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lisesi öğrencileri Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi'nde buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]