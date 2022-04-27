Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi - Son Dakika
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Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi

27.04.2022 20:46
Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Litros Sanat Gazetesi'nin düzenlediği programda, kültür sanat dünyasından birçok muhabir, editör ve köşe yazarı iftar sofrasında buluştu.

Esenler Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Litros Sanat Gazetesi'nin düzenlediği programda, kültür sanat dünyasından birçok muhabir, editör ve köşe yazarı iftar sofrasında buluştu.

Programda, Türkiye'nin dijital kültür-sanat gazetesi Litros Sanat'ın kültür sanata olan katkısı ele alınarak, yeni sayılar hakkında fikir alışverişi yapıldı.

Litros Sanat Gazetesi 30. sayısında ramazan ayına özel olarak "Çocuk Kitaplığına da Ramazan Sevinci Gelsin" başlığını kapağına taşıdı.

Haberde çocukların ramazan ayını daha iyi idrak edebilmesi ve kitaplarla daha içli dışlı olmaları için işin mutfağındaki isimlerin görüşlerine yer verildi.

Litros Sanat'ın bu sayısında ayrıca sanatçı Garip Ay ve oyuncu Sinan Albayrak ile yapılmış söyleşiler okurun beğenisine sunuldu.

Gazetenin bu sayısında tasavvuf müziği sanatçısı Ahmet Özhan ile 1970'li yıllar ve tasavvuf müziğine yönelmesiyle yaşadığı süreci konu alan bir röportaj da yayınlandı.

Litros Sanat Gazetesi, pdf formatında "www.litrossanat.com" üzerinden indirilebiliyor, aynı zamanda Turkcell Dergilik uygulamasından da ücretsiz olarak okunabiliyor.

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Ramazan Sevinci, Esenler, Türkiye, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Litros Sanat Gazetesi iftarında kültür sanat dünyası bir araya geldi - Son Dakika


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