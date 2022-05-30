Litvanya Savunma Bakanı tarafından geçtiğimiz hafta başlatılan bir kampanyada, gerekli miktarda para toplanıp Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alınarak Ukrayna'ya gönderileceği söylendi. Nitekim 3 günde 5 milyon Euro toplayarak bu hedefe ulaştılar.
Litvanya, Ukrayna için Bayraktar TB2 alıyor!
Litvanya Savunma Bakanı tarafından başlatılan bağış kampanyası öncesinde aslında Bayraktar TB2 SİHA'nın fiyatı konusunda bazı tahminler vardı. Fakat Avrupa ülkelerine ne kadara satıldığına dair kesin bir açıklama yapılmamıştı.
Yapılan ilk paylaşımda halihazırda 1 milyon Euro toplandığı ve toplamda 5 milyon Euro'ya ihtiyaç olduğu söylendi. Yani 1 adet Bayraktar TB2 almanın maliyeti 5 milyon Euro. Tabii bu fiyatın ülkelere, anlaşmalara ve hava aracının donanımına göre değişebileceğini belirtelim.
Bayraktar TB2 fiyatı belli oldu!
Bugün ise yapılan son paylaşımda ise Litvanya Savunma Bakanı halkına teşekkür etti. Ayrıca 3 günde 5 milyon Euro toplandığını söyledi. Ukrayna'ya ise bir kez daha yanlarında olduklarını söyleyerek manevi destekte bulundu.
B2 SİHA özellikleri
Haberleşme menzili: <300 km – Uydu kontrolü ile sınırsız
Seyir – maksimum hız: 70 knot – 120 knot
Faydalı yük kapasitesi: 150 kg
Faydalı yük – ISR: Değiştirilebilir EO/IR/LD ya da çok amaçlı AESA Radar
Faydalı yük – mühimmatlar: 4 Adet lazer güdümlü akıllı mühimmat
Yakıt kapasitesi/ tipi: 300 Litre/ benzin
Kalkış ve iniş: Pist (Otomatik)
Maksimum kalkış ağırlığı: 700 kg
Havada kalış: 27 Saat
Kanat açıklığı: 12 metre
Yükseklik: 2.2 metre
Uzunluk: 6.5 metre
İtki tipi: 105 Hp içten yanmalı enjeksiyonlu motor
Operasyonel – maksimum irtifa: 18 bin feet – 25 bin feet
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!
Son Dakika › Güncel › Litvanya, Ukrayna'ya Bayraktar TB2 almak için gereken parayı topladı! - Son Dakika