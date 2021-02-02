Liverpool, milli futbolcu Ozan Kabak'ı sezon sonuna kadar kiraladı

İngiltere Premier Lig'in son şampiyonu Liverpool, Almanya'nın Schalke 04 takımından milli futbolcu Ozan Kabak'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.

Liverpool'dan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Ozan Kabak'ın Schalke 04'ten 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanmasına ilişkin işlemlerin tamamlandığı belirtildi.

Transferine ilişkin işlemlerini Almanya'da tamamlayan Ozan Kabak'ın bu hafta içi Liverpool şehrine geleceğinin kaydedildiği açıklamada, genç futbolcunun Almanya'da Schalke 04'ün yanı sıra Stuttgart'ta forma giydiği, Galatasaray'da oynadığı dönemde UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmalarında da görev yaptığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, Ozan Kabak'ın Liverpool'da 19 numaralı formayı giyeceği aktarıldı.