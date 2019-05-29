Son Dakika Haberleri: Liverpool ve Tottenham'da Oynamak İçin Oyuncular
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Liverpool ve Tottenham'da Oynamak İçin Oyuncular

41 dakika önce

Liverpool ve Tottenham'da oynanan 10 oyuncuyu inceleyin. Peter Crouch, Robbie Keane ve Danny Murphy severler, her iki kulüpte de oynadılar.

Liverpool ve Tottenham'da oynanan 10 oyuncuyu inceleyin. Peter Crouch, Robbie Keane ve Danny Murphy severler, her iki kulüpte de oynadılar.
Liverpool ve Tottenham'da Oynamak İçin Oyuncular
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Robbie Keane, Peter Crouch, Liverpool, Tottenham, Spor
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