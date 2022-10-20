İstifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti - Son Dakika
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İstifa eden İngiltere Başbakanı Liz Truss, ülke tarihine geçti

20.10.2022 18:57

- Liz Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu İngiltere Başbakanı Liz Truss, göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa etme kararı alarak ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu.

- Liz Truss, İngiltere'nin en kısa süre görevde kalan başbakanı oldu
LONDRA - İngiltere Başbakanı Liz Truss, göreve geldikten bir buçuk ay sonra istifa etme kararı alarak ülke tarihinde en kısa süre görevde kalan başbakan oldu. İngiltere'de istifa seslerine daha fazla direnemeyen Başbakan Liz Truss, göreve geldikten 45 gün sonra istifa kararı aldı. 5 Eylül'de göreve gelen Truss, böylece en kısa sürede başbakanlıkta kalan lider olarak ülke tarihine geçti. Truss, istifa kararını Başbakanlık Konutu önünde yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Truss, istifa açıklamasında parti liderliğini belirleme konusundaki yetkili kurul olan 1922 Komisyonu'nun yeni liderin gelecek hafta belirlenmesine karar verdiğini, o zamana dek görevi sürdüreceğini söyledi. Truss yaptığı açıklamada, "Büyük bir ekonomik ve uluslararası istikrarsızlık döneminde göreve geldim. Aileler ve işletmeler faturalarını nasıl ödeyecekleri konusunda endişeliydi. Putin'in Ukrayna'daki savaşı kıtamızın güvenliğini tehdit ediyor. Ülkemiz düşük ekonomik büyüme nedeniyle çok uzun süredir geride kalmıştı. Muhafazakar Parti tarafından bunu değiştirmek için seçildim" dedi.Düşük vergili, yüksek büyüme oranlarına sahip ekonomi hedefleri belirlediklerini ifade eden Truss, "Yine de mevcut durumlar göz önünde bulundurulduğunda Muhafazakar Parti tarafından seçildiğim görevi yerine getiremeyeceğimin farkındayım. Bu nedenle Muhafazakar Parti liderliğinden istifa ettiğimi bildirmek üzere Kral ile görüştüm" şeklinde konuştu.Ayrıca bu sabah partideki liderlik sürecini yöneten 1922 Komitesi Başkanı Sir Graham Brady ile bir araya geldiğini aktaran Tuss, "Önümüzdeki hafta içinde lider seçimi yapılması konusunda anlaştık" dedi.Liz Truss, bir halefi seçilene kadar başbakanlık görevinde kalacağını söyledi.Vergi paketi kriziİngiltere'de hükümet, en yüksek gelir grubundan alınan yüzde 45'lik vergi oranını yüzde 40'a düşüren maddeyi içeren bütçe düzenlemesi teklif etmişti. Açıklamanın ardından sterlinin rekor seviyelere düşmesi ve alınan tepkiler üzerine hükümet geri adım atmıştı. Eski Maliye Bakanı Kwasi Kwarteng, yüksek gelirlilerden alınacak vergi oranının yüzde 45'ten 40'a düşürülmesi maddesinin geri çekildiğini açıklamıştı. Ancak bu karar da piyasaları yatıştırmaya yetmemiş ve Başbakan Liz Truss, geçtiğimiz hafta cuma günü Kwarteng'i görevden almıştı. Başbakanlık koltuğuna oturmasından kısa bir süre sonra yaşanan gelişmeler sonucu Liz Truss eleştirilerin hedefi olmuştu. İktidardaki Muhafazakar Parti'de Truss'ın istifa etmesi gerektiğini düşünen milletvekillerinin sayısı artmaya başlamıştı.

Kaynak: İHA
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