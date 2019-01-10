Son Dakika Haberleri: Lodos Elektrik Tellerini Koparttı Mahalle Elektriksiz Kaldı

Lodos Elektrik Tellerini Koparttı Mahalle Elektriksiz Kaldı

1 saat önce

Düzce'de lodos etkili oldu.

Lodos Elektrik Tellerini Koparttı Mahalle Elektriksiz Kaldı, System.String[]
Düzce'de lodos etkili oldu. Lodos nedeniyle Cami-i Kebir Mahallesi'nde çatıdan kopan çatı kaplama levhası elektrik tellerini kopardı mahalle elektriksiz kaldı.

Olay öğlenden sonra Cami-i Kebir Mahallesi Alemdar Sokak'ta meydana geldi. Aşırı rüzgar nedeniyle sokak üzerinde bulunan bir evin çatısından kopan oluklu alüminyum elektrik tellerini kopardı. Büyük bir gürültü ile kopan teller daha sonra park halinde bulunan bir aracın ön camına çarparak camı patlattı. İhbar üzerine olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri sokağı araç trafiğine kapatırken, elektrik kurumu ekipleri ise kopan telleri onarmak için harekete geçti. Ekiplerin müdahalesi sonucunda mahalleye tekrar elektrik verilirdi.

Esnaflar, aşırı rüzgardan dolayı çatıdan düşen bir parçanın elektrik tellerinin üzerine düştüğünü ve telleri kopardığını söylediler. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:42 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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