Lodostan Kaçarak Otoparka Sığınan Binlerce Martı Havadan Görüntülendi
30 dakika önce
Lodostan kaçarak otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi Görüntüler hayran bıraktı Lodos nedeniyle uçamayan martılar havadan görüntülendiİSTANBUL - İstanbul'da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi.
Lodostan kaçarak otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi
Görüntüler hayran bıraktı
Lodos nedeniyle uçamayan martılar havadan görüntülendi
İSTANBUL - İstanbul'da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi. Martıların toplu halde durduğu görüntüler adeta mest etti.
İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Uçmakta zorlanan kuşlar güvenli gördükleri yerlerde toplanarak lodosun geçmesini bekledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Öte yandan ortaya çıkan görüntü adeta bir tabloyu andırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:01 Kaynak: İHA
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