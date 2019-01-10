Son Dakika Haberleri: Lodostan Sebebiyle Uçamayan Martılar Otoparka Sığındı

Lodostan Sebebiyle Uçamayan Martılar Otoparka Sığındı

35 dakika önce

İstanbul'da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi.

Lodostan Sebebiyle Uçamayan Martılar Otoparka Sığındı, System.String[]
İstanbul'da lodos nedeniyle otoparka sığınan binlerce martı havadan görüntülendi.Martıların toplu halde durduğu görüntüler adeta mest etti.

İstanbul'da etkili olan lodos birçok yerde hayatı olumsuz etkiledi. Uçmakta zorlanan kuşlar güvenli gördükleri yerlerde toplanarak lodosun geçmesini bekledi. Kazlıçeşme'de lodos nedeniyle uçamayan binlerce martı otoparka sığındı. Sürü halinde lodosun geçmesini bekleyen martılar havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde martıların, otoparkın büyük bir bölümünü kapladığı görüldü. Öte yandan ortaya çıkan görüntü adeta bir tabloyu andırdı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 02:57 Kaynak: İHA

İstanbul, Güncel
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