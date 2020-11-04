Lokanta çalışanı silahlı saldırıda öldü - Son Dakika

OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde lokantada çalışan Murat Deniz (30), siparişten dönerken kimliği belirsiz kişinin silahlı saldırısına uğradı. Başından vurulan Deniz, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay, saat 13.30 sıralarında Cemal Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Küçük Sanayi Sitesi'ndeki bir lokantada paket servis görevlisi olarak çalışan Murat Deniz, 80 LN 448 plakalı motosiklet ile bir müşteriye yemek götürdü. Yemeği teslim edip, iş yerine dönmek üzere tekrar motosikletine binen Deniz, yanına yaklaşan kişi tarafından tabancayla başından vuruldu.Saldırgan kaçarken, çağırılan ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Deniz'in duran kalbi buradan yeniden çalıştırıldı. Tedaviye alınan Murat Deniz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.