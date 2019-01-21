Lokanta Sahibinin Öldürülmesi ve 4 Çalışanının Yaralanmasına İlişkin Dava

Konya
'da müşterilerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartıştıkları lokanta sahibini av tüfeğiyle öldürdükleri, 4 çalışanını yaraladıkları iddiasıyla tutuklanan 3 sanığın yargılanmasına başlandı.
Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanıklar Erol Albayrak
(31), oğlu K.Y. (16) ve Bekir Sağlık (18) ile öldürülen lokanta sahibi Musa Yıldız
'ın annesi ve taraf avukatları katıldı.
Tutuklu sanıklardan Albayrak, savunmasında olay günü oğlunun, elbiseleri yırtılmış şekilde yanına geldiğini ve kendisini lokanta çalışanlarının dövdüğünü söylediğini öne sürdü.
Bunun üzerinde depoya inip birer sopa aldıklarını belirten Albayrak, "Bir çuvalın içine de tüfeği koydum. Oğlum ve Bekir'e çuvalda tüfek olduğunu söylemedim. İş yerinin önüne gittiğimde oğluma 'Sen dışarıda bekle, biz konuşup geleceğiz.' dedim. Kısa bir süre sonra oğlum elinde sopayla içeriye girerek kendisine saldıran garsonun beline vurdu. Karşılıklı arbede yaşandı. Bir garson ortamı yumuşatmaya çalışıyordu." diye konuştu.
Albayrak, daha sonra lokanta sahibi Musa Yıldız'ın içeriye girdiğini ve kendisine küfrettiğini ileri sürdü.
Yıldız'ın birkaç garsonla üzerine doğru gelmesi nedeniyle korkutmak maksadıyla tüfekle ateş açtığını iddia eden Albayrak, "İki el ateş ettikten sonra kaçtım ancak Musa ve garsonlar arkamdan gelince yere doğru bir el daha ateş ettim. Musa yere düştü. Ardından oğlum ve Bekir ile olay yerinden uzaklaştık. Ailemle helalleştim ve karakola gidip teslim olduk. Musa ya da bir başkasıyla husumetim yoktu. Öldürme niyetim de yoktu." şeklinde savunma yaptı.
Albayrak'ın oğlu K.Y. ise olay günü arkadaşıyla motosikletle gezerken lokantanın önünden geçtiği sırada bir garsonun kendisine küfrettiğini öne sürdü.
Ardından garsonun yanına gittiğini belirten K.Y, "Garsona 'Abi bana neden küfür ettin?' diye sordum. Bana tokat attı. Sonra lokantanın arka tarafına götürdü. Boğazımı sıkıp darbetti. Buna müşterilerden biri tepki gösterdi. Ardından babamın yanına gittim. Taksiye bindiğimizde çuvalın içindeki tüfeği gördüm. Babamlar lokantaya girince ben de dayanamayıp elimdeki sopayla içeri girdim. Olaydan sonra silahla karakola gidip teslim olduk." şeklinde konuştu.
Duruşma, taraf avukatlarının dinlenmesinin ardından ertelendi.
Olay Merkez Karatay
ilçesi Mevlana
Caddesi'ndeki lokantanın sahibi Musa Yıldız ile çalışanları Mehmet Çerezci, Süleyman Kaz, Ahmet Altan
ve Umut Avcı, geçen yıl 29 Temmuz'da müşterilerini rahatsız ettikleri gerekçesiyle tartıştıkları kişiler tarafından av tüfeğiyle yaralanmıştı.
Konya Numune Hastanesine kaldırılan yaralılardan Yıldız müdahaleye rağmen kurtarılamamış, şüpheliler Erol Albayrak, oğlu K.Y. ve Bekir Sağlık gözaltına alınmıştı.