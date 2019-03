Lokman Çağırıcı: "Benim Projelerimin %70'e Yakını Gençler Üzerine"

Gençlere kendilerini çok iyi yetiştirmeleri tavsiyesinde bulunan Kadak, "Hepinizin bir amacı olmalı. Kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? Benim burada bulunmama sebep olan cümle buydu" dedi. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı da "Benim projelerimin yüzde 70'e yakını gençler üzerine" diyerek gençlere verdiği önemi anlattı.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı'nın ilçedeki okullarda eğitim gören öğrencilerle bir araya geldiği "Öğrenci Buluşmaları" devam ediyor. Başkan Çağırıcı ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz'ın katıldığı etkinliğin bu haftaki adresi Aydın Doğan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi oldu. TBMM'nin en genç milletvekili olan 22 yaşındaki AK Parti İstanbul Milletvekili Rümeysa Kadak da programa konuk oldu.

Programda öğrencilere seslenen Kadak, "Bu sınıftan öğretmen de belediye başkanı, milletvekili de çıkabilir. Bu sizin çaba ve gayretinize bağlı. Her birinizin her türlü göreve hazır konuma gelmeniz gerekiyor. Lise de hazırlanın ki üniversitede daha hazır olasınız. Üniversitede kendinizi çok iyi hazırlayın ki işe girdiğinizde kendinizi ve kurumunuzu en iyi şekilde temsile edebilesiniz. Çünkü her iş çok hızlı geliyor. Hep bir amacım vardı hayatta hep o amaç doğrultusunda ilerledim. Hepinizin bir amacı olmalı. Siz ne yapmak istiyorsunuz? Kendinizi nerede hayal ediyorsunuz? Benim burada bulunmama sebep olan cümle buydu. Herkesin kendini gördüğü bir yer vardır. Ben şu anda kendimi gördüğüm yerdeyim. Bence hepinizin o durumlara hazır olması lazım" dedi.

"En mutlu olduğum an gençlerle bir araya geldiğim an"

Başkan Çağırıcı ise "En mutlu olduğum an gençlerle bir araya geldiğim an. Gençlerle birlikte olmamız bizim heyecanımızı artıyor. Bağcılar'da sizin yeriniz çok özel. Benim projelerimin yüzde 70'e yakını gençler üzerine. Hizmet bizden çalışmak sizden. Çalışın ve kendinizi geliştirin. Sizin başarılarınız bizim başarılarımız olacak. Böyle inançlı bir gençliğin devletine, milletine ve dinine yararlı bir nesil olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.