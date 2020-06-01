Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı - Son Dakika

Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı

Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde beşinci dönem programı başladı.

Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı, System.String[]

Kuveyt Türk'ün yeni fikirleri destekleyip geliştirerek ülke ekonomisine kazandırmak amacıyla hayata geçirdiği Lonca Girişimcilik Merkezi'nde beşinci dönem programı başladı.


Kuveyt Türk açıklamasına göre, teknoloji odaklı ve ölçeklenebilir fikirlerin ortaya çıkartılması, desteklenmesi ve ticari projeler haline gelmesine yardımcı olmak amacıyla Kuveyt Türk tarafından kurulan Lonca Girişimcilik Merkezi, yüzlerce başvuru arasından seçtiği 9 girişimden oluşan yeni ekiplerle beşinci dönemine başladı.


Beşinci döneme özel olarak sadece "FinTech" kategorisinde ödeme sistemleri, blockchain, dijital cüzdan, mobil POS, API bankacılığı, bireysel finans yönetim araçları, finansal karşılaştırma hizmetleri, robot teknolojileri, hukuk ve sigorta teknolojileri, karar destek teknolojileri üzerine projeler kabul edildi.


Lonca'nın jüri üyeleri, tam odaklı çalışan ekip üyelerinin varlığı, girişimin geniş bir pazar büyüklüğüne hitap etmesi, bir gelir ya da fayda modelinin olması gibi birçok kriteri göz önünde bulundurarak değerlendirme yaptı.


40 bin TL'ye kadar hibe desteği


Açıklamaya göre, tüm dünyada etkisi gösteren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle alınan önlemler kapsamında Lonca'nın beşinci dönem eğitimleri online ortamda gerçekleştirilecek.


Girişimcilerin sadece projelerine odaklanmasını önemseyen Lonca Girişimcilik Merkezi, ekiplere 40 bin TL'ye kadar nakit hibe desteği verecek. FinTech'ler için özel API desteği, finans odaklı eğitimlerin de eklendiği hızlandırma programı ve girişimcilere uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme ve yurt dışı etkinliklere katılım desteği de Lonca Girişimcilik Merkezi'nin sunacağı ayrıcalıklar arasında yer alıyor. Lonca girişimcileri ayrıca startup'lara yatırım amacıyla kurulan Teknogirişim Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'na başvuru konusunda önceliğe sahip olacak.


"Genç beyinlere destek olmaya devam edeceğiz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kuveyt Türk Operasyon Grup Müdürü ve Lonca Yönetim Komitesi Üyesi Dr. Selman Ortaköy, "Kuveyt Türk olarak ülkemize ve ülke ekonomisine değer katmak için startup'lara yardımcı olmaya ve onlara rehberlik etmeye devam ediyoruz. Geçtiğimiz dört dönemde çok değerli fikirlere destek verdik. Lonca Girişimcilik Merkezi'ne bugüne kadar bin 500'ün üzerinde başvuru aldık, ilk dört dönemde toplam 40 girişimciyi Lonca'dan mezun ettik." ifadelerini kullandı.


Kovid-19 sürecinde de gerekli önlemleri alarak girişimcilere desteği artırarak sürdürdüklerini, bilgi ve birikimlerini startup'ların yararına olacak şekilde kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:


"Bu döneme özel sadece FinTech alanında başvuru kabul ettik. Yine yoğun ilgiyle karşılaştık. Yüzlerce başvurunun arasından 9 girişimi seçtik. Bu dönemle beraber bu sayı 50'ye yaklaşmış olacak. Şu ana kadar olduğu gibi gelecekte de inovatif teknolojileri geliştirmek ve yeni ürünlerle ülke ekonomisine katkı sağlamayı amaçlayan genç beyinlere destek olmaya aynı kararlıkla devam edeceğiz."

Beşinci döneminde yer alan 9 startup ve faaliyet alanları

Öte yandan, Lonca Girişim Merkezi'nin beşinci döneminde yer alan 9 startup ve faaliyet alanları ise şöyle belirlendi:


"StrixEye"; bir web uygulamasına gelen tüm istekleri gerçek zamanlı olarak analiz edip anomali tespiti yapan ve ürettiği bulguları bir monitoring servisi olarak sunan bir PaaS ürünü, "Goldtag"; uygun fiyatla altın alım-satımı, diğer kullanıcılara kolayca altın transferi yapma ve özel günler için etkinlik oluşturup altın hediye gönderimine imkan sağlayan dijital bir kuyumcu, "Preticks"; finansal haberleri makine öğrenmesiyle sınıflandıran ve artması öngörülen şirket hisselerinin mobil bildirimlerle kullanıcılara haber verilmesini sağlayan bir servis, "Wallids"; bulut tabanlı olup yapay zeka algoritmasıyla çalışan bir siber güvenlik yazılımı, "Ayonvi"; marketlerde, akıllı alışveriş arabasıyla ürünleri kolayca okutup kasaya gitmeden ödeme yapmayı sağlayan bir uygulama, "AlmanPay"; internet üzerinden yapılan ödemelerin ve aboneliklerin güvenli bir şekilde yönetilmesini sağlayan harcama yönetim platformu, "Akıllıfon"; Yapay zeka tabanlı portföy optimizasyon ve robo danışmanlık platformu, "Çember"; birikim yapmak isteyen insanları bir araya getirerek ortak bir hedef için para biriktirmelerini sağlayan bir sosyal birikim uygulaması ve "Jetlexa"; sıklıkla ihtiyaç duyulan hukuki belgelerin hazırlanmasını otomatikleştiren sözleşme otomasyon yazılımı"

Kuveyt Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 07:31 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı - Son Dakika

Son Dakika

Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti Kenan Doğulu'nun yeni yaşını "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kutlayan Beren Saat'e tepki yağdı: Seviyor musun sövüyor musun belli değil 3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kızı olacak Amuda kalkıp spor hareketleri yapan Çağla Şıkel, kusursuz vücuduyla göz kamaştırdı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi 2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu Dolandırıcılıkla suçlanan Kylie Jenner, menajerliğini yapan annesini işten kovdu Nusret'in kardeşi Özgür Gökçe, deniz içerisinde yaptığı şovla sınırları zorladı Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle İngiltere'de karantinadan çıkan Kraliçe Elizabeth 72 gün sonra ilk kez görüntülendi ABD'deki protestolara katılan ünlü şarkıcı, plastik mermiyle vuruldu Gönüllüler takımından Cemal Can, dokunulmazlık oyununda sakatlandı 48 yaşındaki oyuncu Caprice Bourret, kusursuz vücuduyla güneşlenirken yakalandı Ünlü modelden, ABD'yi savaş alanına çeviren eylemcilere rekor bağış
Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı Son Dakika: Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı         
00:33
ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi ABD'de sular durulmuyor! Washington ve New York'ta sokağa çıkma yasağı ilan edildi         
00:30
Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm Yunan kaleci Sifakis'ten transfer itirafı: Beşiktaş'ın kapısından döndüm         
00:08
Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim Bakan Koca'dan maskenin önemine ilişkin paylaşım: Riske karşı biraz daha sabredelim         
00:05
Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz Halı sahalar yeniden hizmet vermeye başladı: Futbol oynamayı özlemişiz         
23:50
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı         
23:46
Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti Galatasaray, Fenerbahçe'nin gündemindeki Nuri Şahin için harekete geçti         
23:38
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı         
23:27
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
23:17
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok         
23:12
İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu İtalya Serie A'da kalan maçların takvimi belli oldu         
23:06
Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor Son dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul ve Ankara'dan Anadolu'ya yapılacak seferleri 4 Haziran'da başlıyor         
22:53
Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı Her şey bir anda oldu! Motosikletli sürücü dezenfekte edilirken alev aldı         
22:52
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz         
22:40
Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım         
22:35
Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı Fatih Sondaj Gemisi, Karadeniz'deki ilk durağı olan Trabzon'a ulaştı         
22:29
Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor Chelsea, 5 olan oyuncu değişikliği kuralının 9'a çıkarılmasını istiyor         
22:13
Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan'la olan fotoğrafını paylaştı: Hep baş başa verelim biz seninle         
22:03
Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı Trabzonspor efsanesi Hami Mandıralı: Ben olsam Sörloth daha çok gol atardı         
21:56
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan maske ve sosyal mesafe uyarısı: İki kurala uyulmazsa vakalar artar         
21:34
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi         
21:29
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı         
21:18
Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı Tarım işçilerini taşıyan minibüs kaza yaptı: Biri 6 aylık bebek 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı         
21:17
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü'den nargile uyarısı: Çok fazla mikroorganizma ve bulaş var         
21:11
Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira Beşiktaş'ın 1986-87 sezonunda şampiyon ilan edilmesini isteyen Çebi'ye G.Saray'dan yanıt: İftira         
21:02
Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı, İstanbul'dan uzaklaşmaya karar verdi         
21:00
MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak MHP lideri Bahçeli: Erken seçim kara propagandasına kulak asılmayacak         
20:43
ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir? ABD Başkanı Donald Trump'ın terör örgütü ilan etmek istediği Antifa hareketi nedir?         
20:35
Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu Kredi paketinin açıklanmasının ardından ev ve araç fiyatları uçtu         
20:11
Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı Ermenistan Başbakanı Paşinyan ve ailesi koronavirüse yakalandı         
20:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.06.2020 01:53:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Lonca Girişimcilik Merkezi beşinci döneme 9 startup ile başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]