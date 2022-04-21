"London Nahi Jaunga" filmi İstanbul'da çekiliyor - Son Dakika

Humayun Saeed ve Mahwish Hayat'ın başrollerini paylaştığı, Pakistan yapımı "London Nahi Jaunga" (Londra'ya Gitmek İstemiyorum) filminin çekimleri İstanbul'da yapılıyor.

Romantik komedi türündeki filme ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan yapımcı İrfan Malik ile başrol oyuncuları, filmin hikayesini ve Türkiye'de film çekmenin avantajlı yönlerini anlattı.

Malik, Türkiye'de çektiği üçüncü film olduğunu söyleyerek, Türkiye'yi ikinci evi olarak gördüğünü belirtti.

Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun kendilerini Türkiye'de rahat hissettirdiğine dikkati çeken Malik, "Türkiye film çekimi konusunda mükemmel teknik imkanlara sahip ve büyük bir TV endüstirisi var. Burada 8 bin sinema salonu olduğunu söylediler. Filmlerimin burada da vizyona girmesini isterim. Türkiye'den diziler Pakistan televizyonlarında gösteriliyor ancak filmler Pakistan sinemalarında gösterilmiyor. İki ülke arasındaki kardeşlik ve güzel ilişkilerle bu konuda da adımlar atmayı hedefliyoruz." dedi.

"Türkiye'de gösterime girmesi için dağıtımcılarla görüşüyorum"

Malik, Türkiye'de film çekmenin kendileri için yurt dışındaki ilk seçenek olduğunun altını çizdi.

Yeni filminin Türkiye'de gösterime girmesi için dağıtımcılarla görüşme yaptığını kaydeden Malik, "Altyazı ve dublaj yaparak bu filmi Türkiye'de yayınlamak hedefim. Böylece ilk kez bir Pakistan filmi, Türkiye'de vizyona girmiş olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İrfan Malik, Türkiye ile Pakistan arasında sinema ve televizyon endüstrisinde bütçe farklılıkları olduğunu, Türk yapımı "Diriliş Ertuğrul" dizisinin Pakistan'da büyük yankı uyardığını vurguladı.

"Türkiye'de olmaktan çok mutluyum"

Oyuncu Humayun Saeed de romantik komedi türünde bir devam filmi çektiklerine işaret ederek, "Türkiye'de olmaktan çok mutluyum. Bütün Pakistanlılar Türkiye'yi seviyor. Türkler de bizi seviyor ve saygı gösteriyor. Daha önce de Türkiye'de çekilen 'Jawani Phir Nahi Ani' adlı filmde rol almıştım." diye konuştu.

Saeed, uluslararası yapımcılar için Türkiye'nin çok uygun çekim alanları ve ekipleri olduğunu belirterek, "Aşk-ı Memnu", "Kara Sevda" ve "Diriliş Ertuğrul" dizilerinin aralarında bulunduğu çok sayıda Türk dizisini izlediğini dile getirdi.

"Meryem Uzerli'yi çok beğeniyorum"

Oyuncu Mahwish Hayat ise çekimlerine Pakistan'da başladıkları filmin ikinci kısmına Türkiye'de devam ettiklerini vurgulayarak, "Çok güzel bir yerde çekiyoruz. Profesyonel çekim ekibiyle çok güzel vakit geçiyorum. Hava durumu çok güzel. Daha önce çok defa Türkiye'ye geldim ama bu en uzun kaldığım oldu. Çekimler sebebiyle çok gezemedim ama her şey çok güzel gidiyor." diye konuştu.

Hayat, Türk dizilerinin Pakistan'da büyük bir etkisi olduğuna dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk oyuncular Pakistan'da çok seviliyor. Bence Türkiye ile Pakistan birlikte çalışmalı. Türk ve Pakistanlı oyuncuların bir arada olduğu projeler yapılmalı. Meryem Uzerli'yi çok beğeniyorum. Bence çok başarılı bir oyuncu. Türkiye'deki bir yapımda rol almayı çok isterim. Bu konuda kendimi sınırlamıyorum. Haziranda vizyona girecek ilk Hollywood projemi de yeni tamamladım. Türkleri çok seviyorum. Onları, Pakistan'ı keşfetmeye davet ediyorum."

Romantik komedi türündeki yapımın oyuncu kadrosunda Kubra Khan, Vasay Chaudhary, Sohail Ahmed ve Gohar Rasheed bulunuyor.

Filmin bir bölümü, ilerleyen günlerde Londra'da çekilecek.