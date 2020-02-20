Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı - Son Dakika Dünya

Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı

7 saat önce

Almanya'da nargile kafeye yapılan ırkçı saldırının ardından İngiltere'nin başkenti Londra'da camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı. Regent's Park'ta bulunan Londra Merkez Camii'ndeki saldırı sonrası bir kişi cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da, camiye giren bir kişi, namaz kılan din görevlisini bıçakladı. Saldırgan cinayet girişimi şüphesiyle gözaltına alındı. Bıçaklandıktan sonra hastaneye kaldırılan kişinin 70'li yaşlarda olduğu açıklandı.

MÜEZZİNİ BOYNUNDAN BIÇAKLADI

İngiliz basınındaki haberlerde, saldırganın koşarak camiye girdiği ve namaz kılan din görevlisini boynundan bıçakladığı aktarıldı. Sosyal medyada saldırıya ilişkin, bir polis memurunun camide elleri arkadan bağlanmış genç yaşlarda beyaz bir kişinin başında durduğu görüntüler yayınlandı. Öte yandan sosyal medyada, bıçaklanan din görevlisinin müezzin olduğu ileri sürüldü.

IRKÇI SALDIRILAR ARTIYOR

Londra polisinden yapılan açıklamada ise Regent's Park Camisi'nde 70'li yaşlardaki bir kişinin bıçaklandığı belirtildi.Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı kaydedilen açıklamada, saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

Açıklamada, saldırının sebebine yer verilmese de olayın, Almanya'da aralarında Türk vatandaşlarının da bulunduğu ırkçı terör saldırısının ardından gelmesi dikkati çekti. Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, Haziran 2016'da teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürmüş, saldırıda 1 kişi hayatını kaybetmiş, 10 kişi ise yaralanmıştı.

Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı
Londra, Dünya, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 07:35 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Almanya'da nargile kafelere düzenlenen saldırılarda Türk vatandaşlar da hayatını kaybetti
Mevlüt Çavuşoğlu Almanya'daki saldırıya ilişkin: Irkçı motifli bir saldırı Libya'daki UMH güçleri, Hafter saflarında savaşan 25 milisi etkisiz hale getirdi Esed'in kirli Türkiye planı deşifre oldu! Halep'e saldırı düzenleyip Türkiye'yi suçlayacak

Son Dakika Haberleri
00:47 Ünlü şarkıcı Linet'ten kalça estetiği sorularına yanıt: Hemen göze batıyor
23:01 Usta oyuncu İncilay Şahin, Yasak Elma dizinin kadrosuna dahil oldu
22:40 Atakan Kayalar, kendisine "Tanışmamız lazım" mesajı gönderen Aleyna Tilki'ye yanıt verdi: Seni dinlemiyorum
21:41 Filiz Ali'den tabrik ziyareti
20:58 Ece Erken dünyada hızlı yayılan 'BungeeGYM' yaptığı anları, sosyal medyada paylaştı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2020 02:55:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Londra'da bir saldırgan, camide namaz kılan müezzini bıçakladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]