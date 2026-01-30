Londra\'da Gazeteciler Buluşması

BİRLEŞİK Krallık'ta görev yapan Türk ve uluslararası gazeteciler, Küresel Gazeteciler Konseyi'nin (KGK) Birleşik Krallık temsilciliğinin ev sahipliğinde Londra'da düzenlenen resepsiyonda bir araya geldi. Toplantıda sınır ötesi medya iş birliği, etik gazetecilik ve dijital dezenformasyon konuları ele alındı.

Yunus Emre Enstitüsü'nde düzenlenen resepsiyona, KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim de katıldı. Etkinlik kapsamında, Londra merkezli Avrupa Türk Gazeteciler Cemiyeti (ATGC-UK) ile KGK arasında Birleşik Krallık'taki KGK faaliyetlerinin altyapısını güçlendirmeyi amaçlayan bir iş birliği protokolü imzalandı. Protokole Vatan Öz ve Mehmet Ali Dim imza attı.

Programın açılış konuşmasını yapan KGK Birleşik Krallık Temsilcisi Vatan Öz, İngiltere Parlamentosu ve Lordlar Kamarası'nı da kapsayan üst düzey kamu diplomasisi temaslarının uluslararası iş birliği açısından yeni fırsatlar yarattığını söyledi. Öz, ayrıca Londra merkezli Yabancı Basın Derneği (Foreign Press Association - FPA) ile yapılan görüşmeye değinerek iki kurum arasındaki olası iş birliği alanlarının ele alındığını belirtti.

FPA ile yapılan görüşmenin son derece verimli geçtiğini ifade eden Öz, köklü bir İngiliz kurumu olan FPA nezdinde Türk gazetecilerin başarıyla temsil edildiğini ve iş birliği adına somut adımlar atıldığını söyleyen Öz, FPA'nın ziyareti resmi sosyal medya hesaplarından paylaşmasının kendileri için ayrıca anlam taşıdığını aktardı. KGK'nın 80 ülkede temsilciliği bulunduğunu hatırlatan Öz, Birleşik Krallık temsilciliğinin de konseyin uluslararası görünürlüğünü güçlendirmek için çalışmalarını sürdüreceğini aktardı.

KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise organizasyon için Öz'e teşekkür ederek Türkiye'deki meslektaşlarının selamlarını iletti. Dim, gazetecilik mesleğinin dijitalleşme ve sosyal medyanın hızlı yükselişiyle köklü bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ifade etti. Dim, "Sosyal medyanın geleneksel medyanın alanına giderek daha fazla nüfuz etmesi en büyük kaygılarımızdan biri. Gazetecilik adı altında paylaşılan içeriklerin önemli bir bölümünü dezenformasyon içeriyor. Bu yalnızca Türkiye için değil, gelişmiş demokrasiler dahil birçok ülke için ciddi bir sorun teşkil ediyor" dedi.

Dim, KGK'nın dünya genelinde etik standartların güçlendirilmesi ve mesleki dayanışmanın artırılması yönünde sorumluluk üstlendiğini söyledi. Londra'nın evrensel gazetecilik ilkelerini yaşatmaya devam eden önemli merkezlerden biri olduğunu ifade eden Dim, şehirdeki medya kuruluşlarının etik değerlere bağlılığını takdirle izlediğini belirtti. Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren Türkçe yayın yapan medya kuruluşlarını da tebrik eden Dim, yurt dışında uzun yıllar yayıncılığı sürdürmenin önemli fedakarlıklar gerektirdiğine dikkat çekti.

Katılımcılar arasında yer alan Londra merkezli gazeteci ve yayıncı Alexander Seale, Avrupa genelinde gazetecilik deneyimlerinin paylaşılması ve uluslararası iş birliklerinin güçlendirilmesi açısından etkinliğin verimli geçtiğini söyledi.

Eski St. Albans Belediye Başkanı, savaş muhabiri ve gazeteci Salih Gaygusuz da konuşmasında Avrupa'da gazeteciliğin son yıllarda geçirdiği dönüşüme dikkat çekti. 1970'lerin başında Avrupa'ya ilk geldiği yıllarda Türkiye'den haber almanın son derece sınırlı imkanlarla mümkün olduğunu hatırlatan Gaygusuz, bugün gelinen noktada gazeteciliğin önemli bir ilerleme kaydettiğini ve bunda yurt dışında görev yapan gazetecilerin özverisinin büyük payı olduğunu anlattı.

Etkinlikte şu isimler yer aldı: Alexander Seale (Belçika/Fransa, FPA-Londra); Aynur Tattersall (Hürriyet/KGK-İngiltere); Güzel Öz (Avrupa Times ve Avrupa Ajansı-Londra); Necati Kola (Turcs Europe TV-Newcastle); Adil Elmas (KGK/Avrupa Günlüğü-Viyana); Zeynep Clyburn (İHA-Newcastle/Londra); Sevgin Alişoğlu (ATV/Londra Aktüel-Londra); Poyraz Çadır (WorldTurk TV-Londra); Hüseyin Çekiç (London Face TV-Londra); Sevim Özdemir (Serbest-Londra); Arzu Sheridan (Avrupa Yazar-İtalya/İspanya); İlkgül Karaca (Avrupa Yazar-Londra); Selahattin Çekiç (Turkish Press-Londra); Barış Çimen (Serbest/VOA-Londra).