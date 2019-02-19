Long Shot Filmi

Bir siyasi gazeteci, halihazırda hükümette mühim bir görevde olan eski bir bebek bakıcısı ile bağlantı kurmaya çalışır. Jonathan Levine
'in yönettiği film
in başrolünde ünlü oyuncular Charlize Theron
ve Seth Rogen yer alıyor. Filmin senaryosunu ise Dan Sterling kaleme aldı. Yönetmen:
Jonathan LevineSenaryo:
Liz Hannah, Dan SterlingOyuncular:
Charlize Theron, June Diane Raphael
, Alexander Skarsgård, Bob Odenkirk
, Seth Rogen, Andy Serkis, Randall Park
, O'Shea Jackson
Jr., Aviva
Mongillo, Gabrielle Graham, Ravi Patel, James Saito, Hamza Haq, Xiao Sun, Tristan D. Lalla , Boyz II Men, James Hicks, Nathaly Thibault, Holden Wong, Arthur Holden, George Chiang, Veronique Senosier Roberge, Garett PringleFilmin Türü:
KomediOrijinal Adı:
Long ShotYapımcı Firma: Denver
and Delilah ProductionsYapım Yılı:
2019Yapım Ülkesi:
ABDOrijinal Dili:
İngilziceFilmin Süresi:
120 dk.Dağıtıcı Firma:
TME (The Moments Entertainment)Vizyon Tarihi:
03.05.2019Long Shot Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.