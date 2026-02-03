Lord Mandelson'dan Jeffrey Epstein İle İlgili İstifa - Son Dakika
Politika

Lord Mandelson'dan Jeffrey Epstein İle İlgili İstifa

Lord Mandelson\'dan Jeffrey Epstein İle İlgili İstifa
03.02.2026 20:46
Lord Mandelson, Epstein ile devlet sırlarını paylaştığı suçlamasıyla Lordlar Kamarası'ndan ayrıldı.

İngiltere'de devlet sırlarını ABD'li cinsel istismar suçlusu Jeffrey Epstein ile paylaşmakla suçlanan Lord Peter Mandelson, Lordlar Kamarası'ndan ayrılacağını açıkladı.

ABD Adalet Bakanlığı'nın şeffaflık yasası çerçevesinde kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve cezaevinde ölü bulunan ABD'li milyarder Jeffrey Epstein'e yönelik 30 Ocak'ta yayınladığı yeni belgelerin yankıları sürüyor. İngiliz siyasetinin kilit isimlerinden Lord Peter Mandelson, yayınlanan son Epstein belgelerinde devlete ait hassas bilgileri sızdırmış olabileceğinin ortaya çıkmasının ardından emekliye ayrılacağını açıkladı.

Lordlar Kamarası Başkanı Lord Michael Forsyth, bugünkü oturum sırasında yaptığı açıklamada, "Lordlarım, kamu yararına olacağını ve meclisin işleyişine hizmet edeceğini düşündüğüm için, Parlamentolar Sekreterinin bugün Lord Mandelson'dan 4 Şubat itibarıyla meclisten emekliye ayrılma arzusuna ilişkin bir bildirim aldığını meclise bildirme kararı aldım" dedi.

Başbakan Starmer, "Lord" unvanının alınması talimatı verdi

İngiltere Başbakanı Starmer ise bugün gerçekleştirilen bir kabine oturumunda Mandelson'ın devlete ait hassas bilgileri Epstein'e göndermesinin "utanç verici" olduğunu söyledi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Staremer, Lordlar Kamarası Üyesi Mandelson'un "Lordluk" unvanının iptali için yasal hazırlık yapılması talimatı verdi.

Starmer, dün yaptığı açıklamada da Mandelson'ın artık Lordlar Kamarası'nda yer almaması gerektiğini söylemişti. Starmer, Mandelson'ın ülkesine ihanet ettiğini söylemişti.

Lord Mandelson, emekliye ayrılmasıyla birlikte İngiliz Parlamentosu'nun üst kanadı olan Lordlar Kamarası oturumlarına katılma hakkını kaybediyor. "Lordluk" unvanı, ancak parlamento kararı ile iptal edilebiliyor.

İngiltere'de Lordluk unvanının iptal edilmesi uygulamasına, en son Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra savaşta İngiltere'nin karşısında yer alan soylular için başvurulmuştu.

İngiliz polisi soruşturma başlattı

İngiliz polisi, Lord Mandelson'ın finansal açıdan hassas bilgileri, fuhuş kanalıyla Batı dünyasının en etkili iş adamları ve siyasetçileriyle karanlık ilişkiler kurduğuna inanılan Epstein'a aktardığına ilişkin suçlamalar konusunda soruşturma başlattı.

Polis soruşturması, İskoç Ulusal Partisi (SNP) ve Reform UK partilerinin İngiliz siyasetçiyi polise ihbar ettiklerini açıklamaları ve bazı siyasetçilerin polisi göreve davet etmelerinin ardından geldi.

İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti

Lord Mandelson ile kötü şöhretli Epstein arasındaki yazışmaların Mandelson'ın 2009'da Gordon Brown hükümetinde İş ve Ticaret Bakanı olarak görev yaptığı sırada gerçekleştiği görülmüştü. Mendelson, 2024'te İngiltere'nin ABD Büyükelçisi olarak atanmış ancak Epstein ile yazışmalarının bir kısmının ortaya çıkmasının ardından bir yıldan kısa bir süre sonra görevden alınmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi'nin 1997, 2001 ve 2005'teki seçim başarılarının başlıca mimarlarından olarak görülen Mandelson, Epstein ile yeni yazışmalarının ortaya çıkmasından sonra Pazar günü İşçi Partisi üyeliğinden de istifa etmişti.

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmaları

Mandelson'ın Epstein ile yeni ifşa olan yazışmalarında çok sayıda bilgi sızdırdığı ortaya çıkmıştı. Mandelson'ın 2009'da Epstein'e JP Morgan bankasının patronunun İngiltere Maliye Bakanı'nı bankacı primlerine yönelik vergi planları nedeniyle "hafifçe tehdit etmesi" gerektiğini söylediği, AB'nin euro bölgesindeki borç krizi sırasında hazırladığı 500 milyar euroluk bir kurtarma paketini Epstein'e önceden haber verdiği, Epstein'in 2003 ve 2004 senelerinde her biri 25 bin dolar olmak üzere Lord Mandelson'a toplam 75 bin dolar para gönderdiği ve Epstein'in Lord Mandelson'ın partneri Reinaldo Avila da Silva'ya 10 bin sterlin para gönderdiği ortaya çıkmıştı. - LONDRA

Kaynak: İHA

