Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi.



Staples Center'da maç öncesi tüm koltukların üzerine Bryant'ın Lakers'da giydiği 8 ve 24 numaralı formalar bırakılırken, maç öncesi 24.2 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.