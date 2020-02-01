Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni - Son Dakika
Son Dakika Dünya Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni - Son Dakika Dünya

Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni

6 saat önce

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi. Lakers oyuncusu LeBron James maçtan önce yaptığı konuşmasında gözyaşlarını tutamadı

Los Angeles Lakers'tan Kobe Bryant ve kızı için anma töreni, System.String[]

Geçtiğimiz pazar günü helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA efsanesi Kobe Bryant ve kızı Gianna Bryant için L. A. Lakers'ın Portland Trail Blazers'ı konuk ettiği maçta anma töreni düzenlendi.


Staples Center'da maç öncesi tüm koltukların üzerine Bryant'ın Lakers'da giydiği 8 ve 24 numaralı formalar bırakılırken, maç öncesi 24.2 saniyelik saygı duruşunda bulunuldu.

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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 01:52 
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