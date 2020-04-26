Lösemi hastası 7 yaşındaki Uğur kök hücre bağışı bekliyor - Son Dakika

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde lösemi hastalığıyla mücadele eden 7 yaşındaki Uğur Akyüz, kök hücre bağışı bekliyor.

Mecit Ataklı İlkokulu 1. sınıf öğrencisi olan ve İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Bölümünde tedavi gören Uğur Akyüz için ilçe halkı adeta seferber oldu.

Sınıf öğretmeni Seher Özben'in öncülüğünde başlatılan çağrıya, Balıkesir protokolü ve vatandaşlar gönüllü donör olmak için sosyal medya hesaplarından destek verdi.

Sosyal medya hesabından çağrıya yanıt veren Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent, Türk Kızılayı ile iş birliği yaparak bağış kampanyası düzenleyeceklerini bildirdi.