Lösemili Çocuklar Haftası - Son Dakika

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Lösemili Çocuklar Haftası dolayısıyla online seminer düzenlendi.

İlçedeki 29 Eylül İlkokulu sınıf öğretmeni Gülten Alkan'ın girişimiyle LÖSEV Halkla İlişkiler Uzmanı Leyla Aşık tarafından verilen seminere 150 öğrenci ve velileri katıldı.

Okul Müdürü Gözde Karakaş, yaptığı açıklamada, okulun yaklaşık 9 yıldır LÖSEV'e destek olduğunu söyledi.

Etkinliklerin öğrenci ve velilerin LÖSEV konusunda bilinçlenmesi açısından önemli olduğunu anlatan Karakaş, şunları kaydetti:

"Genel hatlarıyla löseminin ne olduğu ve öncü kurum LÖSEV'in hizmetleriyle ilgili bilgilendirmenin yapıldığı seminere öğrencilerimiz turuncu maske ve kendi hazırladıkları afişlerle katıldı. Leyla Aşık hanımefendi de yaklaşık 9 yıldır Lösev'e destek olan okulumuza teşekkürlerini iletti. Bizlerde okulumuz, öğrencilerimiz ve velilerimizle her zaman lösemili çocuklularımızı destekleyen LÖSEV'in yanında olduğumuzu ifade ettik."