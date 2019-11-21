Son Dakika Haberleri: LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret
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LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret

6 saat önce

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret, System.String[]

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.


Öz, beraberinde Aktif İletişim Personeli Buğse Harmanda ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.


Vakıf olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Öz, lösemili çocuklara sundukları çalışmaların önemine değindi.


Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Öz'e bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, Firik, LÖSEV, Adana, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: AA
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