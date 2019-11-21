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LÖSEV Adana İl Koordinatörü Öz'den AA'ya ziyaret
6 saat önce
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 04:54 Kaynak: AA
Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, Anadolu Ajansı (AA) Adana Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.
Öz, beraberinde Aktif İletişim Personeli Buğse Harmanda ile AA Adana Bölge Müdürü Mehmet Kemal Firik'i ziyaret etti.
Vakıf olarak çalışmaları hakkında bilgi veren Öz, lösemili çocuklara sundukları çalışmaların önemine değindi.
Firik de AA'nın çalışmaları hakkında Öz'e bilgi verdi.
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