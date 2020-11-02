LÖSEV il temsilcisinden Ereğli Belediyesi'ne ziyaret - Son Dakika

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Zonguldak İl Temsilcisi Tarkan Adik, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'ı ziyaret etti.

Adik, ziyarette yaptığı konuşmada, 2-8 Kasım tarihlerinin Lösemili Çocuklar Haftası olduğunu belirterek, Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Posbıyık da Adik ve LÖSEV il yöneticilerine başarı temennisinde bulundu.