Love, Death & Robots Filmi - Son Dakika

Animasyon türündeki Love, Death & Robots, 18 kısa öyküden oluşuyor. Her bölümde farklı bir konunun ele alındığı dizi, bilim kurgudan komediye, fantezide korkuya kadar birbirinden farklı türleri kapsıyor. 185 dakikalık yapım Sentient Dairy Products, Werewolf Soldiers, Robots Gone Wild, Garbage Monsters, Cyborg Bounty Hunters, Alien Spiders ve Blood-Thirsty Demons From Hell gibi hikayeleri izleyici karşısına çıkaracak.
Filmin Türü: Animasyon
Orijinal Adı: Love, Death & Robots
Yapımcı Firma: Netflix
Yapım Yılı: 2019
Yapım Ülkesi: ABD
Orijinal Dili: İngilizce
Filmin Süresi: 15 dk.
Dağıtıcı Firma: Netflix
Vizyon Tarihi: 14.05.2021
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Kaynak: InterSinema.com
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