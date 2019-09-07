Son Dakika Haberleri: LPG ihtisas gümrüğü uygulaması
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LPG ihtisas gümrüğü uygulaması

1 saat önce

Hopa Gümrük Müdürlüğü, LPG ihtisas gümrüğü uygulamasına dahil edildi.

LPG ihtisas gümrüğü uygulaması, System.String[]

Hopa Gümrük Müdürlüğü, LPG ihtisas gümrüğü uygulamasına dahil edildi.

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, LPG ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi.

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Hopa, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:38 Kaynak: AA
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