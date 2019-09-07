LPG ihtisas gümrüğü uygulaması
1 saat önce
Hopa Gümrük Müdürlüğü, LPG ihtisas gümrüğü uygulamasına dahil edildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 10:38 Kaynak: AA
Hopa Gümrük Müdürlüğü, LPG ihtisas gümrüğü uygulamasına dahil edildi.
Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Gümrük Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, LPG ihtisas gümrüğü uygulaması kapsamında LPG'nin serbest dolaşıma giriş işlemlerinin yapıldığı gümrük müdürlüklerine Hopa Gümrük Müdürlüğü eklendi.
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