LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü - Son Dakika

LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü

6 saat önce

Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan dolu LPG tankeri gişeler yolundaki levha direğine çarptı.

LPG tankeri direğe çarptı, facianın eşiğinden dönüldü, System.String[]

Hatay'ın Payas ilçesinde kontrolden çıkan dolu LPG tankeri gişeler yolundaki levha direğine çarptı. Facianın eşiğinden dönülen kazada sürücü hafif yaralandı.


Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Payas Gişeleri civarında meydana gelen kazada, Halil Başer 73 SR 474 plakalı LPG tankeri sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu gişeler yolundaki levha direğine çarpıp devrildi. Kazada tanker şoförü yaralanırken devrilen araç yolu trafiğe kapattı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri yaralı sürücüyü ambulansla, Dörtyol Devlet Hastanesine kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Başer'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - HATAY

TEM Otoyolu, Hatay, Payas, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 06:02 Kaynak: İHA
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